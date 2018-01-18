Temsa İş Makinaları, İmsan Group'a 5 Volvo Trucks Teslimatı Gerçekleştirdi

İzmir, Mersin, Mardin, Zakho, Erbil Ofisleri ve Zaho, Dohu (Sumalia) aktarma sahalarına sahip olan İmsan Group, müşterilerine yüksek kaliteli ve yenilikçi hizmetler sağlıyor ve lojistik çözümleri sunuyor.

Teslimat töreni firma sahibi Kerem İmrak, Temsa İş Makinaları Bölge Satış Müdürü Devrim Karataş, Temsa İş Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Umut Şahin ve Temsa İş Makinaları Bölge Servis Yöneticisi Cihan Kayan'ın katılımıyla gerçekleşti.