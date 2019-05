TEMSA hisseleri True Value Capital Partners'a devredildi

Sabancı Holding ve İsviçre merkezli True Value Capital Partners arasında imzalanan hisse devir sözleşmesinin ardından Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa'nın hisseleri devredildi.

True Value Capital Partners'ı temsilen Evren Ünver, satış işlemlerinin tamamlamasının ardından Temsa'nın Adana'daki fabrikasını ziyaret etti. Ünver, Temsa çalışanlarına yönelik konuşmasında yeni dönemin Temsa markası için yeni bir büyüme dönemini başlatacağını belirtti.

Fabrikadaki tanışma töreninde Temsa CEO'su Hasan Yıldırım da şu açıklamayı yaptı:

"Kurucumuz Sabancı ailesine, tüm holding yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarımıza bugünkü TEMSA'yı yarattıkları için teşekkürü bir borç biliriz. Şimdi sıra yarının Temsa'sını yaratmakta. Bu yolculukta bayrak artık yeni yatırımcımız True Value Capital Partners'da. Yeni yatırımcımız ile heyecan verici yolda kol kola yürümek için sabırsızlanıyoruz. 50 yılı aşkın tecrübesiyle otobüs ve midibüs üretiminde dünyanın lider otomotiv markaları arasında yer alan Temsa olarak, yolumuza daha da güçlenerek ve büyüyerek devam edeceğiz. Temsa, elektrikli araçlar konusunda birden fazla model alternatifi sunan dünyanın sayılı otomotiv şirketleri arasında bulunuyor. Şirketimiz geleceğin ulaşımına akıllı, otonom ve elektrikli araçlarımızla katkı sunarken, ulaşım sektörünün geleceğini de şekillendirmeyi sürdüreceğiz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA