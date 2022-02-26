TEMSA'dan Kuzey Amerika pazarına özel elektrikli otobüs

Elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığını Avrupa'dan sonra ABD ve Kanada'ya taşıyan TEMSA, Kuzey Amerika pazarı için özel olarak geliştirdiği elektrikli şehirlerarası otobüs modeli TS45E'yi tanıttı.

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, TEMSA, Kuzey Amerika'da büyük ilgi gören TS45 model aracının ilk elektrikli versiyonunu, 2022 UMA Motorcoach EXPO'da tanıttı. ABD ve Kanada'da 2014 yılından bu yana yollarda olan ve motorcoach segmentinde pazarın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alan TS45 ailesinin elektrikli versiyonu TS45E, yaklaşık iki yıldır dünyanın teknoloji merkezleri arasında başı çeken Silikon Vadisi ve California Eyaleti'nin farklı lokasyonlarında test sürüşlerini devam ettiriyordu.

Yapılan tüm testlerden başarıyla çıkan ve özellikle şehirlerarası mesafelerde konvansiyel motorlu rakiplerine göre ciddi maliyet avantajı sağlayan TS45E, konfor, maksimum yolcu güvenliği, teknolojisi ve sıfır emisyon özellikleriyle, motorcoach segmentindeki dönüşümün öncülerinden olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA'nın 54 yıllık tecrübesiyle sektörün lider üreticilerinden biri olduğunu ifade ederek, bugüne kadar dünyanın 66 ülkesinde yollara çıkan TEMSA markalı araçların 6 milyar mil yol yaptığını bunun da dünyanın çevresini 240 bin kez dolaşmakla eşdeğer olduğunu bildirdi.

Doğancıoğlu, TS45E'nin TEMSA'nın küresel ürün gamındaki 4'üncü elektrikli araç olduğunu aktararak, "Smart mobility çözümlerini büyüme stratejisinin temeline koymuş bir şirket olarak, dördüncü elektrikli aracımızı ürün gamımıza eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kuzey Amerika, TEMSA'nın büyüme planlarında en öncelikli pazarların başında geliyor.

Bu pazarda yaklaşık 8 yıldır büyük bir başarı sergiledik. Özellikle motorcoach segmentinde yüzde 10'a ulaşan pazar payımızla, bu kategorinin en güçlü oyuncularından biri olduk. Şimdi elektrikli TS45E modelimiz ve yenilenen TS45 aracımızla birlikte, pazara yepyeni bir hava getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kilogram başına ihracat ortalamasının 20-30 katı

Tolga Kaan Doğancıoğlu, ilk elektrikli araç ihracatlarını yaklaşık bir yıl önce İsveç'e gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İsveç'in ardından Çekya, Romanya, Litvanya, Fransa gibi pazarlarda elektrikli araç teslimatlarımıza başladık. Ortaklarımız Sabancı Holding ve Skoda Transportation'dan aldığımız güçle, yeni anlaşmaları da önümüzdeki günlerde duyuracağız. Tüm tasarımı, mühendisliği ve batarya paketlemesi Adana'daki tesislerimizde yapılan bu araçlar, TEMSA'nın elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığının, Türk sanayisinin yüksek teknolojik altyapısının en somut göstergesi.

Kilo başı ihracat göz önünde bulundurulduğunda, bu araçların her biri Türkiye ortalamasının 20-30 katına ulaşan seviyelerde bir ihracat değeri yaratıyor. Dolayısıyla bu başarı sadece TEMSA'nın başarısı değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin, Türk sanayisinin bir başarısı."

TEMSA North America Ülke Direktörü Fatih Kozan ise TS45E modelinin, sadece 4 saatlik bir şarj süresiyle yaklaşık 400 kilometre yol alabildiğini belirterek, aracın batarya paketlemelerinin de Kuzey Amerika koşullarına göre TEMSA mühendisleri tarafından özel olarak geliştirildiğini bildirdi.

Kozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz ve özellikle şoförlerin çok memnun kaldığı tek pedal teknolojisini bu aracımıza da entegre ettik. Bu kapsamda, aracımızda gaz ve fren pedalları yerine sadece gaz pedalı bulunuyor. Bataryaya bağlı bu pedal hem aracın hızlanmasını hem de pedaldan ayağınızı çektiğinizde aracın yavaşlamasını hatta durmasını sağlıyor. Bu teknoloji aracın menzilini de yüzde 15'e varan oranlarda artırırken, araçların fren bakım maliyetlerini ve bakım sürelerini de aşağı çekiyor.

Diğer yandan, aracımızda yolcuların görmediği çok önemli bir tasarım modellemesi daha var. Araçta elektrikle beslenen tüm parçalar birbirine mümkün olduğunca yakın konumlandırıldığı için burada servis ve bakım süreçleri de rakip modellere göre son derece kolaylaştırılmış durumda."

TS45 modelinin de yeni yüzüyle ABD'de yollara çıkacağını ifade eden Kozan, "İlk olarak 2014'te piyasaya sunduğumuz ve bugüne kadar yaklaşık 250 adet sattığımız bu aracımızı da yaptığımız dokunuşlarla çok daha estetik hale getirirken, yolcu ve sürücü konforunu da artırdık. TS45'in de Kuzey Amerika'da şehirlerarası yolculuğun sembol araçlarından biri haline geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.