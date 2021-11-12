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TEMSA'dan Beşiktaş'a yeni otobüs

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
TEMSA'dan Beşiktaş'a yeni otobüs

TEMSA'nın Beşiktaş Futbol Takımı için hazırladığı yeni otobüs, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle teslim edildiTörene Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar ile TEMSA Üst Yöneticisi Tolga Kaan Doğancıoğlu katıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - TEMSA'nın Beşiktaş Futbol Takımı için hazırladığı yeni otobüs, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle teslim edildi

Törene Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar ile TEMSA Üst Yöneticisi Tolga Kaan Doğancıoğlu katıldı.

Mesut Urgancılar, sponsorluk anlamında bereketli bir hafta geçirdiklerini dile getirerek, "Bu hafta imzaladığımız ikinci sponsorluk anlaşması. TEMSA ile beraberliğimizin 8. yılına girdik. Futbol takımımızla başlayan iş birliğimiz geçen yıl hentbol ile taçlanmıştı. Bu yıl da basketbol takımımızla sponsorluğumuza devam ediyor. Tüm sporcuların fiziksel özellikleri farklı olduğu için otobüslerin iç tasarımı birbirinden farklı. Bunun için teşekkür ediyoruz. Geçen sezon TEMSA'nın bize sağlamış olduğu katkı 5 milyon lira civarındaydı." diye konuştu.

Sporda finansal sürdürebilirlik için sponsorlukların büyük önem arz ettiğini aktaran Urgancılar, "Tüm sponsorluklarımız için asıl olan hep beraber bu yolculuğun tadını çıkarmak. TEMSA ile Beşiktaş iş birliği, sporda örnek sponsorluklardan biridir. Önümüzdeki süreçte, yarınları oluşturma anlamında uzun süreli sponsorluklar için çalışmalarımız var. Onları da yakında, bir yıl içerisinde hepimiz birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Tolga Kaan Doğancıoğlu da Beşiktaş Kulübü ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu, aynı vizyonu paylaştığımız bir birliktelik. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Beşiktaş'ı geçtiğimiz 7 yılda mücadele ettiği tüm kulvarlarda, gittikleri her yerde araçlarımızla desteklemeye gayret gösterdik. Bunun hentbol ve basketbol ile desteklenmesi bizim açımızdan da çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Mesut Urgancılar ve Tolga Kaan Doğancıoğlu ile beraberindekiler, Vodafone Park'ın önünde siyah-beyazlı futbol, basketbol ve hentbol takımları için hazırlanan otobüslerle fotoğraf çektirdi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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