Temsa'dan Belçika'ya otobüs ihracatı
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Temsa'dan Belçika'ya otobüs ihracatı

18.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:05
Temsa'dan Belçika'ya otobüs ihracatı

Temsa, İsveç'e yaptığı ilk elektrikli otobüs ihracatının ardından bu kez de Belçika'ya ilk parti teslimatını gerçekleştirdi.

Temsa, İsveç'e yaptığı ilk elektrikli otobüs ihracatının ardından bu kez de Belçika'ya ilk parti teslimatını gerçekleştirdi.

Temsa açıklamasına göre, geçen haftalarda gerçekleşen hisse devir anlaşmalarıyla Sabancı Holding ile Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group çatısı altına giren Temsa Ulaşım Araçları A.Ş, Belçika'nın güneyinde yer alan Wallonie bölgesinin toplu taşıma şirketi "Operateur de transport de Wallonie"ya (OTW) 4 adetten oluşan ilk parti teslimatını gerçekleştirdi.

Temsa ve OTW arasında imzalanan sipariş sözleşmesine göre 2021 Nisan ayında 22 adetten oluşan ikinci parti teslimat yapılacak. 2021 yılının sonuna kadar devam niteliğindeki siparişler ile Wallonie yollarına çıkacak Temsa markalı araçların sayısı 40'ı bulmuş olacak.

Wallonie toplamda 3,7 milyon nüfusa sahip bir bölge olarak Avrupa'nın ticari kavşağı olarak da biliniyor. Wallonie bölgesinin resmi ulaşım operatörü olan OTW'ye satışı gerçekleştirilen bu araçlar, Güney Belçika'nın toplu ulaşım faaliyetlerinde kullanılacak.

"Araçlarımız dünyanın 66 ülkesinde yollarda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Temsa'nın kısa zamanda ciddi bir ihracat atağına kalktığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde İsveç'e, 6 adetten oluşan MD9 electriCITY araçlarımızı ihraç etmiştik. Temsa'nın ilk elektrikli araç ihracatını İsveç'e yapması bizim için çok anlamlıydı. Aradan geçen birkaç haftanın ardından ikinci ihracat rotamızın Belçika olmasından dolayı son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir kamu şirketi olan OTW'nin toplamda bin 543 araçtan oluşan toplu taşıma filosuyla yılda 159 milyon yolcu taşıdığını aktaran Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"Taşımacılık hizmetlerinin büyük çoğunluğunu otobüsler ile gerçekleştiriyorlar. Bunun yanında Charleroi bölgesinde tramvay ve metro taşımacılığı da yapıyorlar. Adana'da ürettiğimiz araçlarımızı Avrupa Birliği'nin merkezinin bulunduğu ülkeye ihraç etmek memnuniyet verici. Bu teslimat aynı zamanda BENELUX ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) nezdinde ciddi bir referans niteliği taşıyor. Her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 5'ini ayırdığımız Ar-Ge çalışmalarıyla tüm segmentleri kapsayan geniş ürün yelpazemizle yarının yeni nesil mobilite çözümlerini tasarlıyor, geleceği şekillendiren akıllı mobilite vizyonuyla daha iyi bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün, yüzde 100 Türk mühendisliği ile Adana'daki tesislerimizde ürettiğimiz araçlarımız dünyanın 66 ülkesinde yollarda. Temsa'nın küresel pazarda daha fazla söz sahibi olacağı bir dönemin içindeyiz. Bu açıdan Belçika'ya yapılan bu teslimat bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Özellikle Belçika pazarında Temsa'nın görünürlüğünü artırmanın ve marka bilinirliğini yukarı çekmenin, BENELUX pazarı açısından yeni fırsatlar doğuracağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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