Temsa'da yönetim değişikliği

Türkiye'nin lider,dünyanın önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA'nın Yönetim Kurulu Temsilcisive CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Yüksek Mühendisliği Bölümü'nden mezun olanAslan Uzun, kariyerine 1988 yılında Koç Grubu'nda başladı. Uzun, Koç Grubu'ndaFord Otosan'da başlayan 17 yıllık kariyerinde, son olarak Ram Dış TicaretBaşkan Yardımcısı ve TNT Lojistik İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı.

2004 yılından itibaren Ceva Lojistik'in Türkiye, Yunanistan, Balkanlar, Mısırve Orta Asya'dan Sorumlu Başkanı görevini yürüten Uzun, sonrasında TorosTarım'ın Başkanı olarak görevini üstlendi. 2013 yılından itibaren Enerya GenelMüdürü ve STFA Enerji Grubu Başkanlığı görevini yürüten Aslan Uzun, TEMSA'yakatılmadan önceki son görevinde STFA Grubu'nda CEO ve İnşaat Grubu Başkanıgörevlerini sürdürüyordu.

Kaynak: Bültenler