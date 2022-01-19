TEMSA, 2021'i yüzde 122 büyümeyle tamamladı

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, tüm küresel zorluklara ve TEMSA'nın son yıllarda yaşadığı zorlu süreçlere rağmen 2021'in, TEMSA'nın parlak günlerine geri dönüşünü başlattıkları başarılı ve sembolik bir yıl olduğunu belirterek, "Gerek yenilikçi ürünlerimiz gerekse...

TEMSA Üst Yöneticisi ( Ceo ) Tolga Kaan Doğancıoğlu, tüm küresel zorluklara ve TEMSA'nın son yıllarda yaşadığı zorlu süreçlere rağmen 2021'in, TEMSA'nın parlak günlerine geri dönüşünü başlattıkları başarılı ve sembolik bir yıl olduğunu belirterek, "Gerek yenilikçi ürünlerimiz gerekse güçlendirdiğimiz bayi ağımızla ihracatımızı da yine adetsel bazda yüzde 144 artırdık ve 18 farklı ülkeye araç satışı yaptık. TEMSA'nın toplam satış adedi de geçtiğimiz yıla göre yüzde 122 yükseldi." dedi.

Doğancıoğlu, TEMSA'nın 2021 iş sonuçları ve 2022 beklentilerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, salgının ve aşı çalışmalarının gölgesinde geçen bir yılı geride bıraktıklarını hatırlattı.

Dünyada salgının direkt etkisini en yoğun şekilde hisseden sektörlerin başında turizm ve taşımacılığın geldiğini vurgulayan Doğancıoğlu, yurt dışında ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi öncelikli pazarlarda Kovid-19 kaynaklı endişelerin yanında, sosyal ve siyasi anlamda da çok sayıda olağanüstü gelişmelere tanıklık ettiklerini söyledi.

Doğancıoğlu, "Tüm bunlara ve TEMSA'nın son yıllarda yaşadığı zorlu süreçlere rağmen 2021; yeniden yükselişe geçtiğimiz, TEMSA'nın parlak günlerine geri dönüşünü başlattığımız başarılı ve sembolik bir yıl oldu. Sabancı Holding'in yanı sıra kardeş şirketimiz Skoda Transportation'ın bilgi birikimi ve teknolojik gücüyle önümüzdeki dönemde bu başarıları çok daha üst seviyelere taşıyacağız." dedi.

Skoda Transportation'ın kendilerine yeni ihracat kapıları araladığını ve bu anlamda güç kattığını belirten Doğancıoğlu, Skoda Transportation ile raylı ulaşım araçlarıyla ilgili Adana'da üretim faaliyetlerinin hayata geçmesi konusunda da bir çalışma yapabileceklerini, 2023 yılından itibaren fabrikada otobüslerin yanında başka ürünleri de gösterebilir hale geleceklerini söyledi.

"18 ülkeye araç sattık, ihracatı yüzde 144 artırdık"

2021 sonuçlarına ilişkin detayları paylaşan Doğancıoğlu, otobüs, midibüs ve hafif kamyon segmentinde yaklaşık 2 bin adetlik araç satışı gerçekleştirdiklerini ve kendileri için geçen yılın en büyük başarılarından birinin ihracattaki güçlü konumlarını pekiştirmek olduğunu vurguladı.

Doğancıoğlu, "Gerek yenilikçi ürünlerimiz gerekse güçlendirdiğimiz bayi ağımızla ihracatımızı da yine adetsel bazda yüzde 144 artırdık ve 18 farklı ülkeye araç satışı yaptık. TEMSA'nın toplam satış adedi de geçtiğimiz yıla göre yüzde 122 yükseldi." dedi.

"İlklerle dolu bir yılı geride bıraktık"

Tolga Kaan Doğancıoğlu, 2021'in özellikle elektrikli araçlar konusunda yaşanan gelişmelerle TEMSA tarihine geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"TEMSA'nın uzun yıllara dayanan elektrikli araç yolculuğunun ilk meyvesini geçtiğimiz yıl içinde aldık ve TEMSA tarihinin ilk elektrikli araç teslimatını geçtiğimiz yıl içinde İsveç'e gerçekleştirdik. Diğer yandan, kardeş şirketimiz Skoda'nın logolarını taşıyan ilk elektrikli araçlarımızı da Adana'daki fabrikamızda üreterek Prag'a teslim ettik. Yine Romanya, Sırbistan, Buzau, Arad, Druskininkai ile yaptığımız anlaşmalarla TEMSA'nın elektrikli araçları bu ülkelerde de yollarda olacak. Ayrıca, şehirler arası yolculuk için tasarladığımız elektrikli aracımız bugün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, dünya teknoloji devlerine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi'nde pilot uygulamalarına devam ediyor. Yurt dışında bunları yaparken, yurt içinde de ASELSAN ile birlikte geliştirdiğimiz Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsünün yollara çıkması için Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile imzaları attık."

TEMSA'nın AR-GE'ye kriz dönemlerinde dahi önemli yatırımlar yaptığına işaret eden Doğancıoğlu, "Batarya tesisimizden bahsedecek olursak, TEMSA olarak batarya sistemimizi kendimiz tasarlamak, üretmek ve bütün kontrolünü, batarya yönetim sisteminin kontrolünü, araç yönetim sisteminin kontrolünde olduğu gibi kendi bünyemizde tutmak istedik. Pek çok farklı rakibimiz bunları tedarikçilerle çözmeyi tercih ediyor. Bizim buradaki yaklaşımımızın en temel varsayımı buna hükmedebilmek, boyutlandırmayı kendimiz belirlemektir." diye konuştu.

"2030 ve 2040 taahhütlerine öncülük edeceğiz"

TEMSA CEO'su Doğancıoğlu, 2022 ve ötesi için de TEMSA'nın hedeflerine değindi.

Sürdürülebilirlik ve teknoloji alanında ortaya konacak başarıların şirketlerin geleceklerinde belirleyici olacağını ifade eden Doğancıoğlu, elektrikli araçların, TEMSA'nın sürdürülebilirlik ve teknoloji vizyonunun en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

Geçen günlerde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nde verilen taahhütlere de değinen Doğancıoğlu, "Ülke olarak, 2040'tan itibaren tüm yeni kamyon ve otobüslerin karbondioksit salınımının sıfıra indirilmesi taahhüdünde bulunduk. 2030'a geldiğimiz de de bu oranı yüzde 30'a ulaştırmak zorundayız. TEMSA olarak ülkemizin bu taahhütlerine sadece uymakla kalmayacağız, aynı zamanda bu konuda öncülük edeceğiz. Kendi yol haritamızı da buna göre hazırladık. İhracatımızın şu an yüzde 6'sı bu sıfır emisyonlu elektrikli araçlardan geliyor. Bu oran her yıl artacak ve 2025'te hedefimiz bu oranı yüzde 80'e çıkarmak. Ayrıca, 2025 yılında toplam otobüs hacmimizin yarısından fazlasını elektrikli araçlarla karşılayacağız." şeklinde konuştu.

"TEMSA, bugün ülkemiz ihracatına da çok önemli katkılar sunuyor"

Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA'nın teknolojik ürünleriyle kendi sektöründe katma değerli ihracata da öncülük ettiğini belirterek, "2021 yılı ülke ihracatımızın kilogram birim değeri yaklaşık 1,3 dolar. Bu bizim sektörümüzde 10-11 dolar civarında. TEMSA'nın ihracatına baktığımızda da konvansiyonel araçlarda bu rakam 20 dolar civarındayken, elektrikli araçlarda 30 doların dahi üzerine çıkıyor. Yani TEMSA, bugün ülkemiz ihracatına da çok önemli katkılar sunuyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması bu katkıyı ciddi şekilde pekiştirecektir." dedi.

"Elektrikli araçlar konusunda topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var"

Türkiye'de elektrikli araçlar konusunda topyekun bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu belirten Doğancıoğlu, "Biz teknolojimizle, altyapımızla, insan kaynağımızla buna hazırız. Türk sanayisi, Türk otomotiv sektörü buna hazır. Şu an elimizde çok büyük bir fırsat var. Hem ekonomik hem de çevresel kazanımları düşündüğümüzde elektrikli araçlar ülkemizin iktisadi kalkınmasına da ışık tutacak konulardan biri. Elektrikli araçların ilk yatırım maliyeti konvansiyonel araçlara göre biraz daha yüksek. Ancak 5-6 yıllık kullanımda bunların dizel araçlardan çok daha ekonomik olduğunu da hepimiz biliyoruz. İlk yatırım maliyetindeki zorluğu aşmak, yerel yönetimlerin finansman zorluğunu giderebilecek bir teşvik sistemi ya da mali destek olursa elektrikli otobüslerin toplu ulaşımda kullanımı da hızla artacaktır." ifadelerini kullandı.

Doğancıoğlu, bir soru üzerine, bu yıl için pazar beklentisini şöyle açıkladı:

"Biz hala doygun bir pazarda değiliz. Yani 2022 yılında da 2021'den daha büyük bir pazar olmasını umuyoruz veya en azından 2021'den daha geriye gitmeyeceğini bekliyoruz. Tabii çok ani değişken ekonomik ortamlar, yani kurun çok hızlı yükselmesi, çok hızlı düşmesi bunları biraz geciktirir. Ötelenmiş bir turizm beklentisi var. Geçen sene 2 kere bayramlar öncesinde kapanma sebebiyle turizm firmaları çok zorlandı. Yurt dışından turistlerin gelmesi eylül, ekimi buldu ki gerçek sezon turisti ülkemize gelmekte. Şimdi bu sene içerisinde bunların gelmesiyle, toplu taşıma ihalelerinin artmasıyla toplam pazarın gelişmesini hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre, 2020 yılının sonundan itibaren Sabancı Holding ve Skoda Transportation'ın da hissedarı olan PPF Group ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TEMSA, yeni ortaklık yapısı altındaki ilk yılını büyük başarılarla tamamladı. Salgının dünya ekonomisi ve ülkeler üzerindeki tüm olumsuz etkilerine rağmen üretim, satış ve ihracatta önemli sonuçlara imza atan TEMSA, aynı zamanda yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği ilklerle elektrikli araçlar konusundaki öncü rolünü de pekiştirdi. Tarihinin ilk elektrikli otobüs satışını İsveç'e yapan TEMSA, yurt dışına 2021 yılı içinde 50 elektrikli otobüs satışı gerçekleştirdi.