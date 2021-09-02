Temsa, 2 elektrikli otobüs modeliyle IAA 2021'de yerini alacak
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Temsa, 2 elektrikli otobüs modeliyle IAA 2021'de yerini alacak

Temsa, 2 elektrikli otobüs modeliyle IAA 2021'de yerini alacak
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Dünyanın 66 ülkesine 15 bini aşkın aracı yollarda olan Temsa, IAA Mobility 2021 Fuarı'nda, elektrikli araçları Avenue Electron ve MD9 electriCİTY'nin yanı sıra, batarya paketlerini sergileyecek.

Dünyanın 66 ülkesine 15 bini aşkın aracı yollarda olan Temsa, IAA Mobility 2021 Fuarı'nda, elektrikli araçları Avenue Electron ve MD9 electriCİTY'nin yanı sıra, batarya paketlerini sergileyecek.

Temsa açıklamasına göre, şirket, IAA Mobility 2021 Fuarı'nda yerini almaya hazırlanıyor. Bu yıl 7-12 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üretici ve servis sağlayıcının yer alacağı fuara Temsa, 2 farklı elektrikli aracının yanı sıra kendi bünyesinde üretmeye başladığı batarya paketleriyle katılacak.

Geçen yıl başladığı elektrikli araç ihracatını hızla devam ettiren Temsa'nın Hall A2'de bulunan C52 numaralı standında sergileyeceği Avenue Electron ve MD9 electriCİTY araçları, aynı zamanda fuarda servis aracı (shuttle) hizmeti de verecek.

"'Smart Mobility' vizyonu ile ciddi yatırımlar yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verişen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, IAA 2021'in yılın en çok beklenen organizasyonları arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mobilite artık yaşamın vazgeçilmez bir unsuru. Dünyada bütün şirketler gelecek kurgularını mobilite üzerine yapıyor. Biz de uzun süredir 'Smart Mobility' vizyonu ile elektrikli araçlar, akıllı araçlar ve otonom araçlar üzerine ciddi yatırımlar yapan bir şirket olarak, bu değişim sürecinin bir parçası olmak ve gelecekte ihtiyaçlara en uygun, en modern taşıtları üretmek üzere tasarımlar yapıyoruz. Bu yıl IAA Mobility Fuarı'nda 'Smart Mobility' vizyonumuzun en somut örneklerinden olan iki adet elektrikli aracımızla birlikte, batarya ve pil ekranlarını da sergileyemeye hazırlanıyoruz. Bu fuarın gelişimimize önemli bir katkı sağlamasının yanı sıra 2025 yılında ürettiğimiz her iki otobüsten birinin elektrikli olması hedefimize bizi daha da yaklaştıracağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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