Temon: "Orta Afrika Cumhuriyetinin çabaları kapsamında kadının yeri son derece önemlidir" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Temon: "Orta Afrika Cumhuriyetinin çabaları kapsamında kadının yeri son derece önemlidir"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi. (6)

Temon: Orta Afrika Cumhuriyetinin çabaları kapsamında kadının yeri son derece önemlidir

Temon: Orta Afrika Cumhuriyetinin çabaları kapsamında kadının yeri son derece önemlidir

Temon: Orta Afrika Cumhuriyetinin çabaları kapsamında kadının yeri son derece önemlidir

AA - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika, Güncel, Haber

title