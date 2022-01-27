Temon: "Orta Afrika Cumhuriyetinin çabaları kapsamında kadının yeri son derece önemlidir"
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Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi. (6)