Temmuzda fiyatı en fazla artan "yurt içi turlar", en çok düşen "patlıcan" oldu
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Temmuzda fiyatı en fazla artan "yurt içi turlar", en çok düşen "patlıcan" oldu

Temmuzda fiyatı en fazla artan 'yurt içi turlar', en çok düşen 'patlıcan' oldu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29,42 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 9,25 ile patlıcanda görüldü.

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29,42 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 9,25 ile patlıcanda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi turlardaki fiyat artışını yüzde 19,63 ile salatalık, yüzde 18,33 ile kuru soğan izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,12 ile kayısı, yüzde 15,01 ile elektrik ücreti, yüzde 14,72 ile limon yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 9,25 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 8,32 ile kiraz, yüzde 7,5 ile kabak, yüzde 7,25 ile taze fasulye, yüzde 6,15 ile dolmalık biber takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ürünyüzde%

Yurt içi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar29,42

Salatalık19,63

Kuru Soğan18,33

Kayısı16,12

Elektrik Ücreti15,01

Limon14,72

Karpuz13,66

Sinema13,08

Tüp Gaz Ücreti12,00

LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti9,95

Doğalgaz Ücreti9,84

Hazır Sütlü Tatlılar9,04

Elma8,84

Hazır Kahve8,72

Yoğurt7,85

Ayran7,56

Mercimek6,57

Otel Ücreti6,51

Şeftali6,49

Süt6,19
Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: ???????

Ürünyüzde%
Bebek Tulumu

-2,44
Ayakkabı-2,48
Pantolon -2,56
Makyaj Malzemeleri-2,72
Sehpa-2,88
Eşofman (Çocuk için)-2,99
Sirke-2,99
Kanepe-3,79
Yatak (Çift Kişilik)-4,08
Tişört (Çocuk için)-4,61
Genç Odası Takımı-4,64
Yatak Odası Takımı-4,94
Oturma Odası Takımı-4,95
Ceket (Kadın için)-5,22
Yemek Odası Takımı-5,41
Dolmalık Biber-6,15
Taze Fasulye-7,25
Kabak-7,50
Kiraz-8,32
Patlıcan-9,25

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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Temmuzda fiyatı en fazla artan "yurt içi turlar", en çok düşen "patlıcan" oldu - Haberler Ekonomi
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