Temmuzda fiyatı en fazla artan yurt içi turlar, en çok düşen taze fasulye Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,86 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 37,78 ile taze fasulye oldu.

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,86 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 37,78 ile taze fasulye oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda yurt içi bir turlardaki fiyat artışını yüzde 10,88 yumurta, yüzde 9,4 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,37 ile genç odası takımı, yüzde 7,42 ile yemek odası takımı, yüzde 7,1 ile kıvırcık, yüzde 6,95 ile elma, yüzde 6,78 ile altın yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 37,78 ile taze fasulyede gerçekleşti. Bunu yüzde 35,28 ile kabak, yüzde 30,85 ile patlıcan, yüzde 29,64 ile salatalık, yüzde 24,61 ile kiraz izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların değişim oranları şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 61,86 Yumurta 10,88 Lpg (araba tüpü dolum) ücreti 9,4 Genç odası takımı 9,37 Yemek odası takımı 7,42 Kıvırcık 7,1 Elma 6,95 Mücevher (altın) 6,78 Yatak (tek kişilik) 6,29 Telefon ekipmanları (cep telefonu) 6,12 Elektrikli kesici aletler (blender) 5,78 Gofret 5,48 Tüp gaz ücreti 5,09 Kanepe 4,93 Oturma odası takımı 4,75 Rakı 4,73 Nakliye ücreti (şehiriçi) 4,57 Motorin 4,48 Benzin 4,3 Limon 3,99

Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Tavuk eti -4,06 Salça -4,63 Bulgur -4,74 Gömlek (erkek için) -5,23 Elbise (kadın için) -5,69 Şehirlerarası otobüs ücreti -6,33 Domates -6,78 Tişört (kadın için) -6,88 Gömlek (çocuk için) -7,49 Etek -8,88 Elbise (çocuk için) -9,06 Kuru soğan -9,41 Patates -9,64 Dolmalık biber -10,06 Şeftali -18,27 Kiraz -24,61 Salatalık -29,64 Patlıcan -30,85 Kabak -35,28 Taze fasulye -37,78

Kaynak: AA