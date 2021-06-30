Temmuz Uğur Yıldız Masterchef kimdir? 2021 Masterchef yarışmacısı Temmuz Uğur Yıldız kaç yaşında, nereli?
26 Haziran tarihinde ilk bölümü ile ekranlarda yayınlanan Masterchef yarışmasında yarışacak adaylar belli olmaya başladı. Masterchef 2021 yarışmacısı Temmuz Uğur Yıldız kaç yaşında, nereli? Temmuz Uğur Yıldız Masterchef kimdir? Temmuz Uğur Yıldız instagram hesabı!
Masterchef yarışmasında yarışacak 16 yarışmacının belirlendiği bölümlerde, 1 isim netleşti. Temmuz Uğur Yıldız Masterchef kimdir? 2021 Masterchef yarışmacısı Temmuz Uğur Yıldız kaç yaşında, nereli? Temmuz Uğur Yıldız instagram hesabı!
TEMMUZ UĞUR YILDIZ MASTERCHEF KİMDİR?
Temmuz Uğur Yıldız, 1989 İstanbul doğumludur. İzmir Ekonomi Üniversitesi medya ve iletişim bölümü mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Yıldız, Kanal D ekranlarında yayınlanan KAnıt dizisinde rol aldı.
TEMMUZ UĞUR YILDIZ INSTAGRAM
Instagram sayfasını aktif şekilde kullanan Yıldız, @Temmuzyildiz isimli hesabı kullanmaktadır.