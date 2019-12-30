Temmuz Gürkan Karaca baba oldu!
Geçtiğimiz ay final yapan Sen Anlat Karadeniz dizisi'nin 'Ali Komiser'ine hayat veren oyuncu Temmuz Gürkan Karaca, baba oldu!
30.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:23
Haziran ayında nikah masasına oturan Temmuz Gürkan Karaca ile Zekiye Karaca çiftinin ilk bebekleri doğdu.
29 Aralık Pazar akşamı Kozyatağı Acıbadem Hastanesi'nde saat 18:53'te doğum yapan Zekiye Karaca ve oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çift, 53 cm ve 3 kilo 580 gr dünyaya gelen oğullarına 'Deniz' ismini verdi.
Kaynak: Bültenler