Temmuz Gürkan Karaca baba oldu!
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Temmuz Gürkan Karaca baba oldu!

Geçtiğimiz ay final yapan Sen Anlat Karadeniz dizisi'nin 'Ali Komiser'ine hayat veren oyuncu Temmuz Gürkan Karaca, baba oldu!

30.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:23
Temmuz Gürkan Karaca baba oldu!

Haziran ayında nikah masasına oturan Temmuz Gürkan Karaca ile Zekiye Karaca çiftinin ilk bebekleri doğdu.

29 Aralık Pazar akşamı Kozyatağı Acıbadem Hastanesi'nde saat 18:53'te doğum yapan Zekiye Karaca ve oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çift, 53 cm ve 3 kilo 580 gr dünyaya gelen oğullarına 'Deniz' ismini verdi.

Kaynak: Bültenler
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