Temmuz dergisi, Salih Diriklik özel sayısını okurla buluşturdu

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi "Temmuz"un 55. sayısı okuyucunun beğenisine sunuldu.

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi "Temmuz"un 55. sayısı okuyucunun beğenisine sunuldu.

Derginin "Sinemanın Müslüman Duruşlu Sakin Gücü Dr. Salih Diriklik" başlıklı özel sayısında, 25 yıl önce sinemayı bırakıp köşesine çekilen önemli sinema insanı tanıtıldı.

Yarım asır önce, yirmili yaşlarının başında, "Birleşen Yollar" filmi üzerine yayınladığı yazı vesilesiyle Yücel Çakmaklı'nın asistanlığını yaparak profesyonel anlamda sinema dünyasına adım atan Diriklik, dergide çeşitli yönleriyle ele alındı.

Mustafa Kayapınar, Abdurrahman Dilipak, Hamza Türkmen, İsmail Güneş, İbrahim Sadri, Özcan Ünlü, Burçak Evren, İhsan Kabil, Gülcan Tezcan, Mustafa Ablak, Şükrü Kamber, Yunus Güngör, Yasir Düzcan, Mustafa Topaloğlu, Abdulhamit Güler, Süleyman Ceran, Mehmet Gün, Hüseyin Akçalı, Hüseyin Öztürk, Kevser Çakır Demir ve Yusuf Ziya Gökçek de 120 sayfalık özel sayıya, yazılarıyla dahil oldu.

"Kendilerine her türlü desteği vereceğimi söyledim"

Elif Film'in sahibi Ali Osman Emirosmanoğlu'nun ilerleyen yaşına rağmen 1970'li yılların sinema hareketliliğini yazdığı haziran sayısında, Diriklik'in yakın arkadaşı Mesut Uçakan ise sinema kariyerinin başlangıcındaki belirleyici rolü bağlamında kişisel ilişkilerini kaleme aldı.

Emirosmanoğlu, "Akın Grup, Gençlik Köprüsü ve Salih Diriklik" başlıklı yazısına şu ifadelerle başlıyor:

"1975 yılında Memleketim filmini çektikten sonra birçok film şirketi gibi sinemaya ara vermeye karar verdim. Bu sıralarda Salih Diriklik, Mesut Uçakan, Mehmet Kılıç, Cengiz Özdemir, Tufan Güner, Faruk Aksoy, Abdurrahman Dilipak, Şemsettin Erdem, Ahmet Ulueren Akın Grup adıyla samimi bir birlik oluşturmuşlar. Gençlik Köprüsü isimli bir film çekmeğe karar vermişler. İçlerinden Salih ile Mesut'u da bana danışılması için göndermişler. Çok sevindim. Kendilerine her türlü desteği vereceğimi söyledim."

"Salih'in kişiliği, bence en cazibe noktası"

Yönetmen Uçakan ise "İsmiyle Müsemma Bir Güzel Adam: Salih Diriklik" başlıklı yazısında, "Salih'in kişiliği, bence en cazibe noktası! En azından benim için o. Ağırbaşlı, mütebessim, çok az ama güzel konuşan, umutvar konuşan, kimsenin ardından laf etmeyen, eleştirilerini edebiyle yapan, hayalperest olmayan, ayıpları yüze vurmayan, kolay kolay öfkelenmeyen, bir sorunu içine atan, karar vermek için acele etmeyen ama verdikten sonra da küt hemen dışa vurup, geriye dönmeyen, son derece naturel, rafine, ismiyle müsemma bir kişilik." değerlendirmesinde bulunuyor.

Salih Diriklik ile yapılan röportajın yanı sıra usta yönetmene dair biyografi, hatıra, deneme ve inceleme başlıklarında bölümlerin de bulunduğu özel sayıda, ilk kez gün yüzüne çıkan onlarca fotoğrafa da yer veriliyor.

Sinema tarihi bağlamında önemli bir döneme ışık tutan arşiv niteliğindeki özel sayıda ayrıca Filistin ile ilgili çok sayıda yazı, tercüme ve şiir de bulunuyor.

Derginin arka kapağındaki Necmettin Asma imzalı çizimde ise Kudüs'teki Kubbet'üs-Sahra ve yansımasında görülen "Mavi Marmara" yazısı dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani