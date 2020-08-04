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Temmuz'da Malatya'nın ihracat rakamı arttı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'nın 2020 Temmuz ayı ihracatının Haziran ayına göre yüzde 9,34 artışla 18 milyon 810 bin dolar olduğunu bildirdi.

Temmuz'da Malatya'nın ihracat rakamı arttı
04.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:49

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'nın 2020 Temmuz ayı ihracatının Haziran ayına göre yüzde 9,34 artışla 18 milyon 810 bin dolar olduğunu bildirdi.

Başkan Sadıkoğlu, "Covid-19 salgını tüm dünyayı sarmışken, küresel ticaretin durduğu bir ortamda ihracat yapmak için çalışan, gecesini gündüzüne katan Malatyalı iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'de Temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya'da ise Temmuz ayı ihracatı Haziran ayına göre yüzde 9,34 artışla 18 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihraç edilen ürün; kuru kayısı

Temmuz ayında en fazla ihracat 5 milyon 128 bin dolar ile kuru kayısıda gerçekleşti. Ancak, kuru kayısı ihracatında 2019 yılının Temmuz ayına göre yüzde 15'lik bir düşüş gerçekleştiği görüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz Temmuz ayında en fazla ihracat rakamında kuru kayısıyı; yaş kayısı, su ürünleri hayvansal mamuller ve tekstil ürünleri takip etti.

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Covid-19 salgını tüm dünyayı sarmışken, küresel ticaretin durduğu bir ortamda ihracat yapmak için çalışan, gecesini gündüzüne katan, emek harcayan Malatyalı iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020 yılı sonuna kadar ihracatımızı daha üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne ihracat yaparak ülkemize döviz girdisi sağlayacak nitelikli yatırımları önemsedik ve onlara yer tahsisleri yaptık. Şu ana kadar yapmış olduğumuz 26 adet yer tahsisi sonrası üretime geçen firmalarımızın birçoğu ihracat yapan firmalar. Pandemi süreci nedeniyle durağanlık yaşamış olsak da önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek firmalarımızla birlikte ilimizin ihracat rakamları daha da artacaktır. Dünya ekonomileri arasında söz sahibi olmak istiyorsak üretim yapmamız ve ürettiğimiz ürünü ihraç etmemiz gerekiyor. Bu anlamda MTSO olarak, OSB'lerimizde ihracat yapan firmalarımızın önünü açarak işlerini büyütmesi için imkanlar sağlıyoruz. Yeni açılan fabrikaların da ürettiği ürünleri ihraç etmesi için gerekli tüm desteği sunuyoruz. Kurmuş olduğumuz 'Dış Ticaret Destek Ofisi' en önemli hamlelerin başında geliyor. MTSO olarak yurt dışı fuarlara katılım sağlıyoruz. Yurt dışından alıcı firmaları Malatya'ya davet edip üretim yapan fabrikaları gezdiriyoruz. Malatyalı firmalarımızın kendini temsil edebilecekleri yurt dışı fuarlarını gezmelerini ve direkt katılımcı olmalarını sağlıyoruz. Tüm bunları yaparken amacımız Malatya'mızın ihracat rakamlarını arttırmak, ilimize daha fazla döviz girdisi olmasını sağlamak ve Malatya sanayisinin bölgesinde vizyonu olan bir OSB olmasını amaçlamaktır" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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