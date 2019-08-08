Temmuz'da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

08.08.2019 10:18

Finansal yatırım araçları arasında, Temmuz ayında en yüksek getiriyi yüzde 5.89 ile Borsa İstanbul Endeksi (BİST) kazandırırken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4.29 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Temmuz ayı verilerine göre;

"En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8.40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5.89 ile BIST 100 endeksinde görüldü.

"Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6.77, mevduat faizi (brüt) yüzde 2.5, külçe altın yüzde 1.89 kazandırırken; dolar yüzde 1.5 ve euro yüzde 2.18 kaybettirdi.

"TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 4.29, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.13 kazandırırken; külçe altın yüzde 0.47, dolar yüzde 3.79 ve euro yüzde 4.45 kaybettirdi.

"DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.5 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.01 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.58 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1.62 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.09 ile en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.98 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu." (Grafik)

Kaynak: DHA