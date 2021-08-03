Temmuz'da 433 bin metreküp su kullanıldı!
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Temmuz'da 433 bin metreküp su kullanıldı!

Temmuz'da 433 bin metreküp su kullanıldı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz'da geçtiğimiz Temmuz ayında 433 bin 843 metreküp su kullanımı gerçekleştirildi.

"Su kullanımında sevindiren düşüş"

Geçen yılın aynı dönemine göre 17 bin metreküp daha az su kullanıldığı görülürken bu yılın ilk 7 ayında kullanılan su miktarı ise 3 milyon 160 bin metreküp olarak gerçekleşti. Geçen yıl Temmuz ayında gerçekleşen 450 bin 150 metreküp suyun bu yıl 433 bin 843 metreküpe gerilemesi sevindirdi.

Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Lüleburgaz'da yılın ilk 7 ayında 3 milyon 160 bin metreküp su kullanımı gerçekleşti. Gerçekleşen su tüketiminin büyük bir kısmını meskenler tarafından kullanılırken sadece Temmuz ayında tüketilen su miktarı 433 bin 843 metreküp olarak gerçekleşti.

Geçen yıla göre 17 bin metreküp düşüş

Öte yandan bu yıl aşırı sıcaklara rağmen gerçekleşen su tüketimi geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki 450 bin 150 metreküplük kullanımın yaklaşık 17 bin metreküp altında gerçekleşti. Bu durum sevindirirken uzmanlar su tüketimi konusunda vatandaşların tasarruf yapması konusunda uyarılarda bulundu.

Belediyenin perlatör kampanyası sürüyor

Tüm bunlarla birlikte su tüketiminde tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar eski musluklarının ucuna takacakları perlatörlerle yüzde 50'ye varan su tasarrufu sağlayabiliyor. Ayrıca Lüleburgaz Belediyesi'nin Geçtiğimiz hafta başlattığı Atıklarımızı Topluyoruz Malzemelerimizi Ayrıştırıyoruz (ATMA) etkinliği çerçevesinde sürdürdüğü 5 adet pet şişe ya da teneke kutu getirene musluk perlatörü ya da bez torba dağıtma etkinliği de devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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