Temmuz Ayının Ortasında Sobalarla Isınıyorlar

Temmuz ayının ortasında sobalarla ısınıyorlar

GAZİANTEP - Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu Gaziantep'teki tarihi Kaleoğlu mağarasına giden vatandaşlar sobayla ısınıyor.

Güneydoğuda kavurucu sıcaklar etkili olurken, Kaleoğlu mağarasını ziyaret eden vatandaşlar soba yakarak ısınıyor. Dışarıda hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar doğal serin olan mağaraya akın ediyor. Mağaranın içi 10 dereceye kadar düşerken, üşüyen vatandaşlar için elektrikli soba yakılıyor. Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda 40 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu söyleyerek, "dışarıda hava sıcaklığı 40 dereceye yakın ancak mağaranın içi 10-15 derece vatandaşlar buraya akın ediyor. Turistler ortamı görünce şaşırıyor. Hatta bazı vatandaşlar üşüdükleri için soba yakmamızı istiyor" diye konuştu.

Ziyaretçiler ise, mağarayı çok beğendiklerini, dışarıda hava sıcaklığından bunalarak doğal olarak serinlediklerini söyledi.