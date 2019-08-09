Temmuz ayından en çok dolar kuru konuşuldu

09.08.2019 11:08

MTM, Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada Temmuz ayının ekonomi başlıklarını açıkladı. Rapora göre, dolar kuru, ekonomi gündemini meşgul eden konuların başında geldi.

Temmuz ayı ekonomi dünyasında oldukça hareketli geçti. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) araştırmasına göre, dolar kuru 202 bin 978 haber ile ekonomi gündeminin zirvesindeyken, istihdam ise 74 bin 925 habere konu olarak, 4'üncü sırada yer aldı. Ay boyunca konuşulan ana konuların başında ise Merkez Bankası'ndaki üst düzey görev değişimi ve faiz İndirim kararı vardı.

Tüm gözler Merkez Bankası'ndaydı

Temmuz ayının ilk haftalarında Merkez Bankası'nda üst düzey yönetici değişimi gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, görevden alındı ve yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Piyasalardaki tüm gözler Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanı olarak katılacağı ilk Para Politikası Kurulu'na (PPK) çevrildi. 25 Temmuz'da gerçekleşecek olan toplantıya ilişkin piyasaların genel beklentisi faizlerde 200 ile 250 baz puan civarında bir indirim olması yönündeydi. Murat Uysal başkanlığındaki ilk toplantının ardından faiz kararını açıklandı. Merkez Bankası, 2015'ten bu yana ilk kez politika faizinde indirime giderek politika faizini 425 baz puan düşürüp yüzde 19,75'e çekti. Faiz, 70 bin 801 habere konu olarak medya dünyasının en çok konuşulan ekonomi konularından biri oldu.

Faiz indirimi kararı sonrası dolar ve altında dalgalanmalar yaşandı

Yüksek faizlerin aşağı çekilmeye başlanmasıyla doların yükseleceği iddiaları tutmadı ve dolar ilk tepki olarak 5.70'ten 5.76'ya yükseldi. Daha sonra 5.65'li seviyelere düştü. Kararın ardından tahvil faizleri düştü. Dolar kuru 31 Temmuz sabahı 5.5620 seviyesinde güne başlayıp 5.55'in altına inerken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.20 ve 6.75 TL altına gerilemişti. Dolar kuru en son 31 Mart yerel seçimleri öncesi bu 5.50 altını görmüştü ve sonrasında seçim belirsizliği nedeniyle Mayıs ayına dek yükselerek 6.20'yi aşmıştı. . Uzmanlar Türk Lirası'nın daha da değerleneceğine ve dolardaki inişin süreceğine dikkat çekti. 202 bin 978 haberde yer alan dolar yine ekonomi gündeminin zirvesinde yer aldı.

Altın, merkez bankalarının son aylarda büyümeyi desteklemek için küresel anlamda para politikalarını gevşeteceğini işaret etmelerinin ardından ralli yaparak 6 yılın en yüksek seviyesini görmesi sonrası geri çekildi. Faiz indirim kararı sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. FED'in faiz kararı sonrası altının onsu yüzde 1.1 değer kaybederek bin 415 dolara indi. Gram altın fiyatı ise 254 TL'ye geriledi. Ay boyunca keskin dalgalanmalar yaşayan altın 29 bin 21 haber ile ekonomi gündeminin en çok konuşulan konul başlıklarındandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA