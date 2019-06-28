Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı
Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.
Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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