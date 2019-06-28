Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı

Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.

Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı

Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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