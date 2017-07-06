Temmuz Ayında Karlı Pekmez

KONYA(AA) - Seydişehir'de yaylalardaki kar çukurlarından getirilen kar, pekmezle karıştırılarak meydanlarda satılıyor.



Kar ile pekmezin karıştırılmasıyla elde edilen içecek sıcakta bunalanların gözdesi. Eskisi kadar olmasa da ilçede bazı vatandaşlar yaylalardaki kar çukurlarından getirdikleri karları satarak ekonomilerine katkı sağlamaya çalışıyor.



Karın içine pekmezin yanı sıra isteğe göre çeşitli meyve şurupları da karıştırılabiliyor.