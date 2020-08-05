Temmuz ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
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Temmuz ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, temmuz ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. Listenin başında ise sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ileri sürülen Ozan Güven yer aldı.

Temmuz ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
05.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:57

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası, 7 binden fazla Türk sitesini tarayarak, temmuz ayında en çok haberde ismi geçen ünlü isimleri açıkladı. 15 ünlünün yer aldığı listede Ozan Güven ve Hadise zirveye damga vurdu.

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK OZAN GÜVEN KONUŞULDU

Habermetre'nin açıkladığı raporda; bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürülen ve hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven 7 bin 424 habere konu olarak listenin birinci sırasında yer aldı.

HADİSE LİSTEYE DAMGA VURDU

Güven'i oyuncu Kaan Yıldırım'le yaşadığı aşkla ve marka kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise takip etti. Şarkıcı temmuz ayında tam 7 bin 121 haberde yer aldı. MasterChef ve Survivor gibi sevilen yarışmalarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, 6 bin 958 habere konu olarak 3. sırada yer aldı.

ÖLÜMDEN DÖNEN ALİŞAN 5. OLDU

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Demet Akalın, 2 bin 538 habere konu olarak4. sırada ailesiyle İzmir'e giderken kaza geçirip ölümden dönen Alişan 2 bin 405 haberle 5. oldu.

SURVIVOR ŞAMPİYONU DA LİSTEDE YER ALDI

Listeyi kendisininde yaşça küçük olan bir kadınla aşk yaşadığı iddia edilen İbrahim Tatlıses, Survivor 2020'nin şampiyonu olarak da Cemal Can Canseven takip etti.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, temmuz ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladığı liste şu şekilde:

Ozan Güven: 7.424
Hadise: 7.121
Acun Ilıcalı: 6.958
Demet Akalın: 2.538
Alişan: 2.405
Cem Yılmaz: 2.149
İbrahim Tatlıses: 1.962
Cemal Can Canseven: 1.898
Hande Erçel: 1.752
Merve Boluğur: 1.607
Şeyma Subaşı: 1.163
Serenay Sarıkaya: 1.081
Duygu Özaslan: 956
Kaan Yıldırım: 696
Ebru Polat: 369

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