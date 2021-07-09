Temmuz Ayı Meclis Toplantısı
09. 07. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİ, 12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR.
09. 07. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİ, 12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR. DUYURULUR. .
Kaynak: Habermetre