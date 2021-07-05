Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 14,55 oldu
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Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 14,55 oldu

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 14,55 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 17,53 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE'de yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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