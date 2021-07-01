Temmuz Ayı ile Birlikte Kültür ve Sanat Etkinlikleri Başlıyor
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Temmuz Ayı ile Birlikte Kültür ve Sanat Etkinlikleri Başlıyor

Temmuz Ayı ile Birlikte Kültür ve Sanat Etkinlikleri Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan yeni normalleşme tedbirleri kapsamında temmuz ayı içerisinde kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan yeni normalleşme tedbirleri kapsamında temmuz ayı içerisinde kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek.

Dünya'da olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de etkili olan ve sosyal alışkanlıkların değişmesine, yeni bir sürecin başlamasına neden olan Kovid-19 salgını, kültür sanat etkinliklerini de etkiledi. Bu süreçte Küresel Kovid-19 salgını insanların hayata katılımlarını olumsuz etkilediğinden toplumsal düzeyde kültür-sanat faaliyetlerine olan ihtiyaçta arttı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, sosyal hayat yeniden canlanırken, kültür-sanat alanının tüm aktörlerine toplumsal iyileşmenin aracıları olarak önemli görevler düşüyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinç ve sorumlulukla İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz Normalleşme Tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe ve hijyeni de dikkate alarak; Kültür-sanat etkinliklerini şehrin her yerine yayarak vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmelerini hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda, ilk etapta, sinema, tiyatro ve müzik alanlarında başlatılacak etkinlik faaliyetleri, önümüzdeki günlerde kültür sanatın birçok alanını kapsayacak.

MBB, Kültür-Sanat etkinlerini şu şekilde başlatacak:

Açık Hava Sineması:

MBB, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı avlusunda kurulan sahne sistemi ile açık hava sineması gösterimi yapılacak.

Etkinlik: Sinema

Film: Kazablanka

Yer: Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı avlusu

Tarih ve saat: 02. 07. 2021-saat: 20: 00

Müzik Dinletisi:

MBB, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Mardin Müzesi müzik dinletileri yapılacak.

1. Etkinlik: 'Santur Dinletisi'

Sanatçı: Sedat ANAR (Santur ustası Sedat ANAR, 2017 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından müzik dalında ödüle layık görülmüş olup birçok şehir ve ülkede etkinlikler gerçekleştirmiştir. )

Yer: Mardin Müzesi Avlusu

Tarih ve saat: 03. 02. 2021- saat: 20: 00

2. Etkinlik: 'Avluda Fasıl'

Sanatçı: Sanat Akademisi Müzisyenleri

Yer: Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı avlusu

Tarih ve saat: 06. 07. 2021- saat: 16: 00 ile 08. 07. 2021- saat: 16: 00

Tiyatro Gösterimleri

Belirli aralıklarla çeşitli tiyatro oyunları izleyicilerle buluşturulacak

1. Etkinlik: Tiyatro

Oyun: 'ŞOFÖR NEBAHAT'

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Salonunda

Tarih ve saat: 04. 07. 2021- saat 20: 00

2. Etkinlik: Tiyatro

Oyun: 'ŞAHMARAN'

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Salonunda

Tarih ve saat: 10. 07. 2021 saat 20: 00

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Kaynak: Habermetre

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