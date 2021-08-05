Temmuz Ayı İçerisinde 105.360 Kişinin HES Kodu, 92.752 Kişinin GBT Sorgulaması Yapılarak 331 Aranan Şahıs Yakalanmıştır

Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında;

Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde:

İlimiz genelinde 01 Temmuz-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 105. 360 kişinin HES Kodu sorgulaması yapılmış olup, karantinayı ihlal eden 1 kişi yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapılmıştır.

Ekiplerimizce 4. 139 filyasyon (İzolasyon) denetimi yapılmış olup, 1 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edilmiştir.

Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamalarda; 92. 752 şahıs ve 27. 357 araç sorgulanmış olup, yapılan uygulamalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 331 şüpheli şahıs yakalanmış, 13 yetişkin kayıp şahıs bulunmuş, 3 kayıp çocuk bulunmuş, 31 adet tabanca, 9 adet şarjör, 158 adet tabanca fişeği ve 21 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan 6 şahıs ve PKK/KCK Silahlı Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve Finans Sağlamak suçundan 2 şahıs yakalanmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 46 olay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna Muhalefet kapsamında 3 olay, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet kapsamında 2 olay, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet 1 olay, Resmi Belgede Sahtecilik kapsamında ise 6 olay meydana gelmiş olup, olayda 73 şahıs yakalanmıştır. Meydana gelen olaylarda; 2 gram eroin, 40. 498 gram kubar esrar, 12 gram bonzai maddesi, 109 adet sentetik hap, 15 gram metamfetamin, 3999 kök kenevir bitkisi, 2333 adet sikke, 598 adet dolu makaron, 128 litre alkollü içki ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir.

Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 39. 505 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 978 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulanmıştır. 211 araç sürücüsüne (radar) hız sınırını aşmaktan, 154 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 86 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 97 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 412 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 15 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 239 araç trafikten men edilmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için 1. 571 araç sürücüsüne ve 398 yayaya trafik kuralları hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre