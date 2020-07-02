Temmuz 2020 İlk Xbox Game Pass Oyunları Duyuruldu
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Temmuz 2020 İlk Xbox Game Pass Oyunları Duyuruldu

Microsoft, bu ayın ilk Xbox Game Pass oyunlarının duyurusunu gerçekleştirdi.

Temmuz 2020 İlk Xbox Game Pass Oyunları Duyuruldu
02.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:32

Microsoft, bu ayın ilk Xbox Game Pass oyunlarının duyurusunu gerçekleştirdi. Toplamda dört oyun söz konusu ve ikisi şu anda indirilebiliyor. Diğer ikisi ise önümüzdeki hafta itibarıyla servis aboneleriyle buluşacak.

Temmuz Ayının İlk Xbox Game Pass Oyunları

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya göre, Out of the Park Baseball 21 ve SOULCALIBUR VI şu an itibarıyla servisten indirilebiliyor. 9 Temmuz 2020 tarihinde ise CrossCode ve Fallout 76 eklenecek. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına şöyle bir bakalım.

SOULCALIBUR VI ( 1 Temmuz 2020) - Xbox One

Dövüş oyunu serileri arasında önemli bir yere sahip olan ve silah tabanlı olan Soulcalibur serisinin yeni oyunu yeni dövüş mekaniği ile geri dönüş yapmıştı. Düşmanın saldırısını bloke edip karşı saldırı yaptığınız Reversal Edge, geçici güç takviyesi imkanı sunan Soul Charge ve Lethal Hits ile kombo hasarları verebildiğiniz yeni oyun, hikaye modunun yanı sıra çevrimiçi modlar da sunuyor. Ayrıca Witcher serisinden Geralt ağabeyimizin de konuk oyuncu olarak dövüşlere katıldığını belirtelim.

Out of the Park Baseball 21 (1 Temmuz 2020) - PC

Out of the Park Baseball 21, Out of the Park Developments tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış ve simülasyon, spor ve strateji türlerini bir araya getiren oyun oluyor. Serinin önceki oyunlarına göre oynanışta daha fazla derinlik ve özelleştirme sunuyor. Bunun yanı sıra hayranları kadar yeni tanışan oyuncular için de yönlendirmeli bir deneyim sunuyor. İster çevrimdışı isterseniz de çevrimiçi oynayabilmeniz mümkün oluyor.

CrossCode (9 Temmuz 2020) - Xbox One

Secret of Mana ve Legend of Zelda serilerinden esinlenilerek geliştirilmiş olan CrossCode, yakın bir gelecekte geçen eski tarz aksiyon içerikli Rol Yapma Oyunu. İlerleyişiniz boyunca çok çeşitli düşmanlar ile başa çıkmak zorunda kalmanın yanı sıra, birçok bulmacayı çözmenizin gerekeceği zindanlar araştıracak, araştırma görevlerini yerine getirecek ve yeni dövüş yetenekleri açabileceksiniz.

Fallout 76 (9 Temmuz 2020) - PC ve Xbox One

Fallout 76, seride çevrimiçi çok oyunculu rol yapma oyunu türüne girişin yapıldığı ilk oyundu. Bethesda Softworks için bir kabus olmasıyla birlikte, halen teknik sorunlarından tam anlamıyla arınabilmiş değil. Büyük savaşın yirmi beş yıl sonrasında geçiyor. Vault 76'nın açılması ile hayatta kalmayı başaranlar Appalachia haritası üzerinde seyahat ederek toplumu yeniden oluşturmaya çalışıyorlar.

Serideki en büyük ve en dinamik dünyaya sahip olan Fallout 76 oyununda, diğer oyuncular ile birlik oluşturmanın yanı sıra tek başınıza da oynamanız mümkün oluyor. Geçtiğimiz aylarda eklenen Wastelanders güncellemesi ile yapay zeka karakterlerin de geri dönüş yaptığını belirtelim.

Son olarak, 15 Temmuz 2020 itibarıyla altı oyun daha Xbox Game Pass servisinden ayrılacak. Bunlardan üç tanesi hem PC hem de Xbox One platformlarından ortak seçilmişken, geri kalan üç tanesi PC platformundan ayrılacak. Tam liste için aşağıya bakabilirsiniz.

Blazing Chrome (PC ve Xbox One)

Dead Rising 4 (PC ve Xbox One)

Metal Gear Solid V (PC ve Xbox One)

Timespinner (PC)

Unavowed (PC)

Undertale (PC)

Kaynak: Tamindir

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