Temmuz 2020 Dünya Gündemi Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra Hırvatistan'da yapılacak genel seçimler, Belçika'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Kuzey Makedonya'da olacak erken...

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra Hırvatistan'da yapılacak genel seçimler, Belçika'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Kuzey Makedonya'da olacak erken genel seçim, temmuz ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Temmuz

ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)" yürürlüğe girecek.

3 Temmuz

ABD Başkanı Donald Trump, "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" etkinlikleri kapsamında Güney Dakota'daki Rushmore Dağı'nda düzenlenecek kutlamaya katılacak.

4 Temmuz

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yeni gevşeme adımları kapsamında aralarında kafe ve restoranların da olduğu bazı işletmelerin açılmasına izin verilecek.

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri düzenlenecek. Trump, başkent Washington'daki etkinliklere katılacak.

5 Temmuz

Hırvatistan'da genel seçim yapılacak.

7 Temmuz

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek 2020 Başkanlık Seçimleri için New Jersey ve Delaware eyaletlerinde ön seçimler düzenlenecek.

8 Temmuz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu yapılacak.

9 Temmuz

Brüksel'de AB Avro Grubu Toplantısı düzenlenecek.

10 Temmuz

Brüksel'de Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı olacak.

11 Temmuz

Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümünde anma törenleri gerçekleştirilecek.

ABD'de 3 Kasım'da olacak 2020 Başkanlık Seçimleri için Louisiana ve Porto Riko'da ön seçimler yapılacak.

12 Temmuz

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenlenecek.

13 Temmuz

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı yapılacak.

15 Temmuz

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde "15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı olacak.

Kuzey Makedonya'da erken genel seçim gerçekleştirilecek.

17 Temmuz

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

20 Temmuz

Brüksel'de AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi Toplantısı yapılacak.

- İngiltere-AB Brexit sonrası ilişkilere dair müzakerelerin yeni turu başlayacak.

24 Temmuz:

- Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

31 Temmuz

Tüm dünyada Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlayacak.

Kaynak: AA