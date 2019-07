Temmuz 2019 Dünya Gündemi

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) 176. Olağan Toplantısı, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığının Finlandiya'ya geçmesi, UNESCO Dünya Miras Komitesi 43. Toplantısı, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (SEECP) Dışişleri Bakanları Toplantısı, İran yönetiminin uranyum seviyesini 300 kilogramın üzerine çıkarma süreci, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı, AB Konseyi toplantıları, İngiltere'de Theresa May'in ayrıldığı koltuk için yeni başbakanın belirlenmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması temmuzda önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Temmuz:

Avusturya'nın başkenti Viyana'da OPEC 176. Olağan Toplantısı düzenlenecek.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avusturya'ya yapacağı iki günlük ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya gelecek.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı Finlandiya'ya geçecek.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT-ODİHR) tarafından, Arnavutluk'taki 30 Haziran yerel seçiminin gözlemlenmesiyle ilgili rapor hakkında başkent Tiran'da basın toplantısı düzenlenecek.

Kosova Lotaryası çalışanları, Kosova Meclisinde onaylanan yasa ile şans oyunlarının yasaklanması ile ilgili başkent Priştine'de gösteri yapacak.

- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod ile bir araya gelecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Haber Ajansı DPA'nın 70. yıl etkinliğinde konuşma yapacak.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 1-4 Temmuz arasında Nijerya Petrol ve Gaz Konferansı ve Fuarı düzenlenecek.

Abuja'da 1-5 Temmuz arasında Siber Güvenlik ve Farkındalık Programı yapılacak.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de UNESCO Dünya Miras Komitesi 43. Toplantısı yapılacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki milletvekili heyetinin de katılımıyla Uluslararası Parlamenterizm Forumu yapılacak.

Kazakistan'da Astana Finans Günleri yapılacak.

Kahire Ceza Mahkemesinde, medyada "Doğu sınırlarına baskın" olarak bilinen, 28 sanığın yargılandığı davanın duruşması görülecek.

2 Temmuz:

Viyana'da OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol bakanlarının katılımıyla 6. Olağan Toplantı düzenlenecek.

Avrupa Parlamentosu'nun yeni dönemi başlayacak

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Covoney ile Moskova'da görüşecek.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard, Washington'da Brookings Enstitüsündeki panele katılacak.

3 Temmuz:

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in resmi davetlisi olarak Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret edecek.

- Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf El-Useymin ile Moskova'da görüşecek.

Rusya-Afrika Parlamento Konferansı Moskova'da yapılacak.

4 Temmuz:

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri düzenlenecek.

New York ve New Jersey'de ABD'nin Bağımsızlık Günü nedeniyle havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'ı ziyaret edecek.

Güney Kahire Ceza Mahkemesinde, 35 sanığın yargılandığı Rabia Meydanı'nın boşaltılması davası görülecek.

5 Temmuz:

Angela Merkel, Polonya'daki Batı Balkan Konferansı'na katılacak

Rusya ile Bulgaristan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 140. yılı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığında sergi açılacak, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sergiye katılacak.

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki cuma eylemleri yapılacak.

6 Temmuz:

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, iki gün sürecek SEECP Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

7 Temmuz:

İran'ın nükleer anlaşmaya taraf İngiltere, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya'ya ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından yeniden başlayan yaptırımlarda Tahran'ın çıkarlarının temin edilmesi için verdiği 60 günlük süre 7 Temmuz'da doluyor. Tahran yönetiminin 7 Temmuz'dan itibaren uranyum seviyesini 300 kilogramın üzerine çıkarmak başta olmak üzere bir dizi adım atması bekleniyor.

8 Temmuz:

Slovakya'nın Tatra bölgesinde iki gün sürecek AGİT Gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları düzenlenecek.

Brüksel'de Avrogrup Toplantısı düzenlenecek.

Yekaterinburg'da 8-11 Temmuz arasında Türkiye'nin baş partner olarak katıldığı INNOPROM-2019 fuarı "Dijital üretim: Entegre çözümler" teması ile yapılacak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beraberindeki heyet ile fuara katılacak.

9 Temmuz:

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da SEECP Zirvesi yapılacak. Zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray'da görüşecek.

10 Temmuz:

Irak Kürt Bölgesel yönetiminde (IKBY) hükümet kabinesi ilan edilecek.

11 Temmuz: ?

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları düzenlenecek.

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümünde anma törenleri düzenlenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Küresel Medya Özgürlüğü konferansı düzenlenecek

UEFA Avrupa Ligi Elemelerinde Akademija Pandev ile HSK Zrinjski karşı karşıya gelecek.

12 Temmuz:

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yapacak.

15 Temmuz:

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak.

Kosova'da 15-21 Temmuz'da 11. Prifest Priştine Uluslararası Film Festivali düzenlenecek.

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin yıl dönümüyle ilgili etkinlikler takip edilecek.

16 Temmuz:

Brüksel'de AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın hapisten çıkması bekleniyor.

20 Temmuz:

- Londra'da AB üyeliği yanlısı gruplar gösteri düzenleyecek.?

- Hitler'e suikastın 75. yılı etkinlikleri takip edilecek.

22 Temmuz:

Yeni Brexit referandumu isteyen gruplar Muhafazakar Partinin katı Brexitçi lider adayı Boris Johnson'ın seçim bölgesi Uxbridge'de yürüyecek.

23 Temmuz:

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı açıklanacak.

Mısır Kralı Faruk'un Cemal Abdunnasır ve arkadaşları tarafından oluşturulan "Hür Subaylar" grubu tarafından devrilişinin 67. yılı nedeniyle yapılacak faaliyetler izlenecek.

24 Temmuz:

Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.

İngiltere'de Theresa May başbakanlık görevini bırakacak, yeni başbakan görevine başlayacak.?

Nijerya'nın Lagos kentinde Uluslararası Eğitim Konferansı düzenlenecek.

25 Temmuz:

Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

Almanya'da Bayreuth Wagner Müzik Festivali gerçekleştirilecek.

26 Temmuz:

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, bin 70 kişinin hayatını kaybettiği ve kentin neredeyse yarasının harabeye döndüğü 1963 depreminin yıl dönümü dolayısıyla farklı etkinlikler düzenlenecek.

ABD'de New Jersey, Readington, Solberg havaalanı balon festivali düzenlenecek.

28 Temmuz:

Formula 1 Grand Prix Almanya ayağı gerçekleştirilecek.

