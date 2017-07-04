Temmuz 2017 Meclis Toplantısı Yapıldı

Toplantıda birbirinden önemli kararlara imza atılırken, Haziran 2017 ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetleri onaylandı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın Yaptığı konuşmada"2017 yılı Temmuz ayı meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu mecliste alacağımız kararlar yaşadığımız İznik'e hayırlı uğurlu olur. Yeni belediye binamız Allah nasip ederse 15 Temmuz da hizmete girmiş olacak. Şuan da arkadaşlar eşyalarını taşıyorlar.15 Temmuz da orada faaliyet vermiş olacağız. Yine 15 Temmuz da Saat 15:00 da İznik Vergi Dairesi'nin yenilenen binasının açılışı gerçekleşecek. Yine 15 Temmuz da akşam saatlerinde 15 Temmuz'un seneyi devriyesi olması münasebeti ile Milli İrade Meydanı'nda program icra edilecek. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızın katılım sağlamasını önemle rica ediyor, vatandaşlarımızı da davet ediyorum" dedi.

Meclis gündem maddelerinde yer alan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün, İnikli Mahallesi 1049 parselde arsa vasfında kayıtlı 215,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili yazısı oy çokluğu ile kabul edildi.

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün, İlçemiz Beyler Mahallesi'nde bulunan 191 ada 3 parselde avlulu kerpiç ev vasfında kayıtlı 58.77m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yazısı oy birliği ile kabul edildi.

Belediyemizin Kardeş Şehri olan Sırbistan'ın Tutin şehrinde, 07 Eylül -12 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sünnet Şölenine katılacak olan Belediye Başkanı Osman Sargın ve Meclis Üyelerinin bu ziyaret ile ilgili görevli sayılması oy birliği ile kabul edildi.

Belediyemizin Kardeş Şehri olan Sırbistan'ın Tutin Şehrinde, 07 Eylül -12 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sünnet Şölenine İznik Belediyesi Mehter takımının görevli olarak katılması oy birliği ile kabul edildi.

İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu'na gelen dilekçelerin bir sonra ki meclis toplantısında görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

İlçemiz Deniz Otobüsü İskelesi yolcu taşıma amaçlı 1/1000 ölçekli imar planının görüşülmesi ikinci birleşimde görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi ekinde sunulan plan tadilatı talebi ile ilgili dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilirken 3 ek gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Ağustos 2017 meclis toplantısının 1 Ağustos 2017 saat 17.00'da yapılması oy birliği ile kabul edildi.