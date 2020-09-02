Temizlikçiyi canlandıracak olan Burcu Biricik'ten ilk açıklama
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Temizlikçiyi canlandıracak olan Burcu Biricik'ten ilk açıklama

Oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam Arnavutköy'deki Jain adlı mekanda objektiflere yansıdı. Biricik, yeni dizisi 'Fatma'da temizlikçi kadını canlandıracak olması hakkında ilk kez konuştu

02.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:40

Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Fatma'nın başrolünde temizlikçi bir kadını canlandıracak olan Burcu Biricik, "Diziyi heyecanla bekliyorum. Sette heyecanla çalışıyorum" dedi.& ;

'TEMİZLİĞE ELİM ALIŞKIN'

Temizlik ile arasının iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "Anneannem ile büyüdüğüm için ona yardım ettiğim için temizliğe elim alışkındır" dedi.

'TEDBİRLİ DAVRANIYORUZ'

Fatma dizisinin setinde covid-19 salgına karşı önlemler aldıklarını söyleyen oyuncu, "Çok tedbirli davranıyoruz. Çekimlerimiz şu an çok güvenli bir şekilde devam ediyor. Düzenli testlerimiz yapılıyor. Biraz daha içimiz rahat. Sette kimse maskesiz dolaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Temizlikçiyi canlandıracak olan Burcu Biricik'ten ilk açıklama

Kaynak: Snob Magazin

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