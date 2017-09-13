Temizlikçi Kadını İş Vaadiyle Dairesine Götürüp Tecavüz Etti

İstanbul Esenyurt'ta cep telefonu ticareti yapan Ş.Ş, (56) yaşadığı lüks rezidans dairesinde Özbekistanlı temizlikçi D.N.'ye (31) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Rezidansın 246 numaralı dairesinde yaşanan korkunç olay genç kadının ifadesine göre şöyle gelişti:

D.N. internette gördüğü bir ilan üzerine görüştüğü kişiyle bir AVM'nin kafesinde buluştu. Buluştuğu kişi adının M. olduğunu, evde 2 kızı olduğunu söyleyip, evde temizlik işlerini yapacak yatılı birini aradığını söyledi. Evde 2 kız olduğunun söylenmesi üzerine D.N. teklifi kabul etti. Aylık 600 dolar alacaktı.

İŞ VAADİYLE TECAVÜZ ETTİ

D.N., Ş.Ş. ile birlikte eve bakmak üzere Esenyurt'taki lüks rezidansın 17'nci katındaki eve gitti. İşi kabul edince önceki gün öğle saatlerinde rezidansa gitti. Ev sahibi Ş.Ş, kahve ikram etti. Genç kadın önce kabul etmedi ancak ev sahibi ısrar edince biraz içti. Başı dönmeye başlamıştı. Odaya giren Ş.Ş. yatak odasına sürüklediği genç kadına tecavüz etti.

Ş.Ş. banyoya girince hemen kapıyı açarak kaçan D.N. rezidansın güvenliğinden yardım istedi. Olay yerine gelen polise yaşadıklarını anlattı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Emniyette sorguya alınan Ş.Ş., tecavüz iddiasını kabul etmedi. D.N., yaşadığı korkunç olayın ardından psikolojik tedavi görmeye başladı.

Ş.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.