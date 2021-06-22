Temizlik yaparken sandalyeden düşüp ağır yaralanan kadın, Siirt'te ilk kez uygulanan yöntemle hayata tutundu
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Temizlik yaparken sandalyeden düşüp ağır yaralanan kadın, Siirt'te ilk kez uygulanan yöntemle hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Sağlık

- Temizlik yaparken sandalyeden düşüp ağır yaralanan kadın, Siirt'te ilk kez uygulanan yöntemle hayata tutundu Siirt'te evde temizlik yaptığı sırada sandalyeden düşerek ağır yaralanan Mukkadder Kayar adlı kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen spinal...

- Temizlik yaparken sandalyeden düşüp ağır yaralanan kadın, Siirt'te ilk kez uygulanan yöntemle hayata tutundu

SİİRT - Siirt'te evde temizlik yaptığı sırada sandalyeden düşerek ağır yaralanan Mukkadder Kayar adlı kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen spinal anestezi stabilizasyon ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Siirt'te evinin duvarını silerken dengesini kaybedip sandalyeden düşerek yaralanan Kayar, yakınları tarafından eve çağırılan ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede Kayar'ın belinde iki omurgasının kırıldığı tespit edildi. Kayar, spinal anestezi stabilizasyon ile ameliyat edildi. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Öğretim Üyesi Mustafa Nevzat Firidin, Siirt'te ilk kez gerçekleştirilen spinal anestezi ameliyatı ile hastanın şifa bulduğunu söyledi. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Öğretim Üyesi Mustafa Nevzat Firidin, "Düşme vakasıyla gelen hastamızı muayene ettiğimizde belinde iki omurgasının kırıldığını gördük. Hastamızı ameliyata aldık. İlde ilk kez gerçekleşen spinal anestezi stabilizasyon (platin) ameliyatı ile hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Başarılı geçen ameliyat sonucu hasta ağrılarından kurtuldu. Bu tür ameliyatların yapılmasıyla başka illere sevkleri önlemiş olduk. Bu ilimiz için bir başarıdır. İnşallah devamı da gelecektir. Spinal anestezi stabilizasyon hasta uyanıkken yapılan ameliyattır" dedi.

Temizlik yaparken sandalyeden düşüp ağır yaralanan kadın, Siirt'te ilk kez uygulanan yöntemle hayata tutundu
Temizlik yaparken sandalyeden düşüp ağır yaralanan kadın, Siirt'te ilk kez uygulanan yöntemle hayata tutundu
Temizlik yaparken sandalyeden düşüp ağır yaralanan kadın, Siirt'te ilk kez uygulanan yöntemle hayata tutundu
Temizlik yaparken sandalyeden düşüp ağır yaralanan kadın, Siirt'te ilk kez uygulanan yöntemle hayata tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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