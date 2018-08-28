Temizlik yaparken evini yaktı

Kangal'da evinin çevresindeki yabani otları temizlemek isteyen yaşlı kadın evinin yanmasına neden oldu

SİVAS - Kangal'ta evinin çevresindeki yabani ortalı temizlemek isteyen yaşlı kadın evinin yanmasına neden oldu.

Sivas'ın Kangal ilçesi Gürsel Mahallesinde meydana gelen olayda, evinin çevresinde temizlik yapan N.K isimli yaşlı kadın, yabani otları ateşe verdi. N.K ateşi kontrol edemeyince ateş kerpiç eve sıçradı. Biranda tutuşan ev Kangal Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevredeki evleri etkilemeden söndürüldü. Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.