Temizlik yaparken 4. kattan düşen kişi ağır yaralandı
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Temizlik yaparken 4. kattan düşen kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde 4. kattaki evinin camlarını silerken düşen kadın yaralandı.

Temizlik yaparken 4. kattan düşen kişi ağır yaralandı
31.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:28

Bursa'nın İnegöl İlçesinde 4. kattaki evinin camlarını silerken düşen kadın yaralandı.

Yenimahalle Millet Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın son katında oturan Güler T. (41) sabah saatlerinde evinin camlarını silerken dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan kadın, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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