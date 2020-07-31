Temizlik yaparken 4. kattan düşen kişi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl İlçesinde 4. kattaki evinin camlarını silerken düşen kadın yaralandı.
31.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:28
Bursa'nın İnegöl İlçesinde 4. kattaki evinin camlarını silerken düşen kadın yaralandı.
Yenimahalle Millet Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın son katında oturan Güler T. (41) sabah saatlerinde evinin camlarını silerken dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan kadın, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA