Temizlik yaparken, 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı

Temizlik yaparken, 1 Mayıs'ı oynayarak kutladıSOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirda'ın Çorlu ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevleri başında bulunan temizlik işçileri, hem sokakları temizledi hem de 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı.

Temizlik yaparken, 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirda'ın Çorlu ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevleri başında bulunan temizlik işçileri, hem sokakları temizledi hem de 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına sokağa çıkma kısıtlaması getirdiği iller arasında bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar evlerinde kalırken, sokaklara sadece çalışanlar çıktı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü belediye temizlik işçileri, görevlerinin başında geçirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi temizlik ekipleri, sabah erken saatlerde şantiyede toplanarak, ateş ölçümleri yapıl. Daha sonra araçlara binen temizlik işçileri cadde ve sokaklarda atık topladı.

Çorlu Belediyesi saha kontrolör amiri Koray Kuşçu, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı tüm emekçilere kutlu olsun. Bizler meydanlarda işimizin başındayız. 13 ekip olarak temizlemeye devam ediyoruz. Günde 250-300 ton çöp topluyoruz. Bizim için 1 Mayıs ya da diğer günlerden hiç önemi yok. Çorlu'nun temizliğine hijyenine önem veriyoruz" dedi. Temizlik işçisi Hikmet Genç ise, "Bugün çalışıyoruz, meydandayız işimizin başındayız" dedi.

HEM OYNADI HEM TEMİZLİK YAPTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi temizlik işlerinden çalışan Aykut Zurnacı ise Atatürk Meydanı'nda hem oynadı hem de temizlik yaptı. Zurnacı'ya zaman zaman diğer temizlik işçileri eşlik etti. Zurnacı, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. Tekirdağ için çalışıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.

Zurnacı ve arkadaşları daha sonra hem caddeleri süpürdü hem de Trakya karşılaması ile çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi. Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan binlerce güvercini ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zabıta ekipleri besledi. 85 yaşında evinden çıkan bir rkişiyi ise zabıta ekipleri evine gönderdi.

Kaynak: DHA