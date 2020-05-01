Temizlik yaparken, 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Temizlik yaparken, 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı

Temizlik yaparken, 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı
01.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:32

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevleri başında bulunan temizlik işçileri, hem sokakları temizledi hem de 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevleri başında bulunan temizlik işçileri, hem sokakları temizledi hem de 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına sokağa çıkma kısıtlaması getirdiği iller arasında bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar evlerinde kalırken, sokaklara sadece çalışanlar çıktı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü belediye temizlik işçileri, görevlerinin başında geçirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi temizlik ekipleri, sabah erken saatlerde şantiyede toplandı. Ateşleri ölçülen temizlik işçileri, daha sonra araçlara binerek cadde ve sokaklarda atık topladı.

Çorlu Belediyesi saha kontrolör amiri Koray Kuşçu, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı tüm emekçilere kutlu olsun. Bizler meydanlarda işimizin başındayız. 13 ekip olarak temizlemeye devam ediyoruz. Günde 250-300 ton çöp topluyoruz. Bizim için 1 Mayıs ya da diğer günlerden hiç önemi yok. Çorlu'nun temizliğine hijyenine önem veriyoruz" dedi. Temizlik işçisi Hikmet Genç ise, "Bugün çalışıyoruz, meydandayız işimizin başındayız" dedi.HEM OYNADI HEM TEMİZLİK YAPTITekirdağ Büyükşehir Belediyesi temizlik işlerinden çalışan Aykut Zurnacı ise Atatürk Meydanı'nda hem oynadı hem de temizlik yaptı. Zurnacı'ya zaman zaman diğer temizlik işçileri eşlik etti. Zurnacı, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. Tekirdağ için çalışıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.

Zurnacı ve arkadaşları daha sonra hem caddeleri süpürdü hem de Trakya karşılaması ile çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi. Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan binlerce güvercini ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zabıta ekipleri besledi. 85 yaşında evinden çıkan bir kişiyi ise zabıta ekipleri evine gönderdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Özkan Uğur Hande Yener Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Futbolcu Beşiktaş İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Temizlik yaparken, 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 13:16:59. #1.15#
title