Temizlik yapan 2 işçi zehirlendi, 1'i hayatını kaybetti
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Temizlik yapan 2 işçi zehirlendi, 1'i hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde tadilat yapan iki inşaat işçisi, temizlik maddesinden yayılan yoğun kokudan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Temizlik yapan 2 işçi zehirlendi, 1'i hayatını kaybetti
12.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:08

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde tadilat yapan iki inşaat işçisi, temizlik maddesinden yayılan yoğun kokudan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Olay, Yavansu Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde banyo tadilatı yapan Mustafa Atay (60) ve Alişan E. (18) banyoda temizlik yaparken iddiaya göre çamaşır suyu ile klorağı karıştırdı. Karışımdan çıkan yoğun kokudan etkilenen ve bir süre sonra fenalaşan 2 işçi yere yığıldı. İki inşaat işçisini yerde hareketsiz şekilde bulan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İki işçi ambulansla Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 60 yaşındaki Mustafa Atay hayatını kaybederken, Alişan E.'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Atay'ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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