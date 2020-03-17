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Temizlik ve hijyen ürünlerinde satışlar 12 kat, kolonyada 35 kat arttı

istegelsin, yaşanan son gelişmeler doğrultusunda kullanıcılardan gelen talep üzerine dağıtım kapasitesini artırdı. Başta temizlik ve hijyen ürünlerine olan talep yoğunlaşırken, kolonya satışları 35 kat arttı.

17.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:06
Temizlik ve hijyen ürünlerinde satışlar 12 kat, kolonyada 35 kat arttı

Hijyen ürünlerini ilk yardım ve tıbbi malzemeler izledi. Yiyecek kategorisindeki artışta ise konserve meyve ve sebzeler ilk sırada yer aldı.

Uçtan uca bir süpermarket olarak faaliyet gösteren istegelsin, satışlarda artış olduğu şu dönemde kullanıcılardan gelen talep üzerine dağıtım kapasitesini artırdı. istegelsin'in verilerine göre en çok temizlik ve hijyen ürünlerine talep artarken onu ilk yardım ve tıbbi malzemeler izledi. Yiyecek kategorisindeki artışta ise konserve meyve ve sebzeler ilk sırada yer alırken onu yağlar, dondurulmuş pratik yemekler ve bakliyatlar izledi. Bununla beraber bazı ürün gruplarında da talep patlaması yaşanıyor. Temizlik ve hijyen ürünlerinde satışlar 12 kat artarken bu grup içinde yer alan kolonya, önceki birkaç güne göre 35 kat fazla sattı. Bulgurda 38 katlık bir artış gözlemlenirken, satışlar nohutta 42, makarnada ise 30 kat arttı.

Kolonyaya talep çok

11 Mart'ta Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının resmi olarak duyurulmasıyla müşteri taleplerinde artış olduğunu belirten istegelsin CEO'su Sedat Yıldırım, özellikle bazı ürünlerde daha yoğun ilgi olduğunu gözlemlediklerini söylüyor: "Başta kolonya gibi alkol oranı yüksek ve virüs için koruyucu olduğu düşünülen ürünler geliyor. Sonrasında temel ihtiyaçları karşılayan, tuvalet kağıdı, konserve, bakliyat, makarna, un, içecek gibi temel gıda ürünleri geliyor."

Temassız teslimat ve risk grubuna ücretsiz teslimat

Her alanda olduğu gibi paketlerin teslimatında da hijyeni maksimum seviyeye çıkararak 'Temassız Teslimat Uygulaması'na geçtiklerini belirten Yıldırım, 16 Mart tarihi itibariyle, teslimat ekiplerinin, poşetleri kapıya bırakarak hijyen mesafesinde teslimat yapacaklarını söylüyor: "Ayrıca, risk grubundaki kullanıcılarımıza da teslimatı ücretsiz yapıyoruz. Ekiplerimize antiviral dağıtıyor, araçlarımızı her gün dezenfekte ediyoruz. Sınırlı sayıda kişinin dağıtım merkezlerine giriş izni bulunuyor ve sağlık kontrollerini sık sık yapıyoruz. Böylece hem dağıtım ekiplerimizi hem de kullanıcılarımızı korumuş oluyoruz."

Önceliğimiz siparişleri eksiksiz ve doğru ulaştırmak

İş modeli dolayısıyla stokları kontrol altında tutmanın daha kolay olduğunu belirten Yıldırım, sabit fiyatlar üzerinden ücretlendirme yapılan politikayla kullanıcılarına hizmet vermeyi sürdürdüklerini ifade ediyor. Artan talep sebebiyle müşterilere siparişlerini eksiksiz ve doğru ulaştırmanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu doğrultuda da 16 Mart haftası içerisinde dağıtım kapasitemizi 2 katına çıkartıyoruz. istegelsin olarak tüm önlemlerimizi aldık ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Böylesine kritik günlerde bizim için en önemlisi müşterilerimizin her anında yanında olmak. Kullanıcılarımıza, portföyümüzdeki 7 bin çeşit ürünle destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler

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