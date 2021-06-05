Temizlik ürünleri şirketinde üst düzey atama
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Temizlik ürünleri şirketinde üst düzey atama

Temizlik ürünleri şirketinde üst düzey atama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yerli temizlik ürünleri firması ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlüğüne 1 Haziran tarihinden itibaren Eser Arıcı Kıroğlu atandığı açıklandı.

Yerli temizlik ürünleri firması ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlüğüne 1 Haziran tarihinden itibaren Eser Arıcı Kıroğlu atandığı açıklandı.

ABC Deterjan'da gerçekleştirilen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Eser Arıcı Kıroğlu getirildi. 1 Şubat 2017'den bu yana markanın Genel Müdür Yardımcılığını üstlenen Eser Arıcı Kıroğlu'nun İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu belirtildi.

Eser Arıcı Kıroğlu, genel müdürlüğe atanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çok yakında 50'nci yılını dolduracak olan şirketimiz, ev temizlik ve kişisel bakım ürünleri pazarında rekabetçi tavrı ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmeti sunarak, tüm paydaşları için güvenilir ve sürdürülebilir bir şirket olmayı hedeflemektedir. Amacımız tertemiz bir dünya için tüketicilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmaktır. Bu amaçla, 35 yıldır Türkiye'nin yerli markası olan şirketimizi hem yurtiçi pazarda hem de yurtdışı pazarlarda desteklemeye devam edeceğiz. Ben de bu yarım asırlık oluşumun ilk kadın genel müdürü olmaktan gurur duyuyorum " dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Temizlik ürünleri şirketinde üst düzey atama - Haberler Ekonomi
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