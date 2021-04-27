Temizlik şirketleri yasaktan muaf mı? Tam kapanmada temizlik firmaları çalışacak mı?

Temizlik şirketleri yasaktan muaf mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında. Tam kapanmada temizlik firmaları çalışacak mı? Temizlik şirketleri kapanacak mı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Temizlik şirketleri yasaktan muaf mı? Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararının alındığı açıklandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayımlandı. Alınan kararlara göre Temizlik şirketleri yasaktan muaf mı?

Vaka sayısının istenilen düzeye ulaşmaması nedeniyle Ramazan Bayramı'dan tam kapanma kararı uygulanacak. Kabine Toplantısı'nın ardından yasakta temizlik şirketleri yasaktan muaf mı? Tam kapanmada temizlik firmaları çalışacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Vatandaşlar, 'fabrikalar 17 gün tam kapanmada açık mı, kapanacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

TEMİZLİK ŞİRKETLERİ YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde temizlik şirketleri konusunda bir bilgi yer almadı. Temizlik ürünleri satan yerlerin ise faaliyetlerine devam edebileceği bildirildi.

Koronavirüs yeni önlemleri, 26 Nisan Kabine toplantısında netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları bir bir açıkladı. Buna göre; "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar ise yasaklardan muaf olacak.'' dedi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLERİN VE KİŞİLERİN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;