Temizlik Kağıdı Üreticileri Tissue World İstanbul'da Buluşacak

Temizlik kağıdı sektörünün önemli etkinliklerinden biri olan Tissue World'ün İstanbul ayağı için çalışmalar hız kazandı. 4-6 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan organizasyon yalnızca Türkiye'nin değil aynı zamanda bölgenin en önemli sektörel organizasyonlarından biri olma niteliği taşıyor.

Temizlik kağıdı ve bebek bezi ile kağıt sektörü ihracatını 7 yılda 1,5 kat büyüterek 2 milyar dolara çıkaran Türkiye, bölgesinin sektörel anlamda en büyük ve uluslararası fuarı Tissue World İstanbul ile 4 kıtayı bir araya getiriyor. Sektörel fuarcılığın küresel çaptaki en başarılı organizatörlerinden biri olan UBM, temizlik kağıdı sektörünün önemli etkinliklerinden biri olan Tissue World'ün İstanbul ayağı için çalışmalarını hızlandırıyor. 4 - 6 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan organizasyon yalnızca Türkiye'nin değil aynı zamanda bölgenin en önemli sektörel organizasyonlarından biri olma niteliği taşıyor.

Yapılan açıklamaya göre Miami, Bangkok, Milano ve Sao Paulo ile birlikte organizasyonun gerçekleştirildiği beş kentten biri olan İstanbul'daki organizasyon, bu yıl yeni teknolojilerle hazırlanmış ürünlerin yanı sıra, yeni nesil üretim makine ve yan parçalarının lansmanına da sahne olacak.

Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında düzenlenen Tissue World organizasyonları iki yılda bir gerçekleşiyor. 2016 yılında düzenlenen bir önceki organizasyonda 65 ülkeden bin 600'ün üzerinde sektör profesyonelini ağırlanmıştı. İstanbul'daki fuarın Milano'daki organizasyonla birlikte Avrupa'daki iki adresinden biri ve fuarın bu anlamda Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bölgenin en kapsamlı temizlik kağıdı fuarı. 4-6 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek Tissue World İstanbul Fuarı ve Konferasında bu yıl ziyaretçi sayısında da yüzde 30 artış bekleniyor.

Temizlik kağıdı onbinlerce kişiye istihdam sağlıyor

Açıklamaya göre her geçen yıl yeni yatırımlarla büyüyen ve istihdam oranı artan temizlik kağıdı sektörü ihracatını son 7 yılda 1.5 katına çıkarmayı başardı. Tüm kağıt sektörü ihracatının yarısını üstlenen temizlik kağıdı üreticileri, Tissue World İstanbul'un bu yılki organizasyonunda daha gelişmiş hedefler belirlemeye de hazırlanıyor. Kağıt ve kağıt ürünleri sektörü aynı zamanda yüzde 85'e yaklaşan kapasite kullanım oranıyla da genel imalat sektörünün üzerinde bir konumda yer alıyor. Temizlik kağıdı sektörü artan üretim gücünü istihdam artışına da yansıtıyor. Onbinlerce kişiye istihdam sağlayan sektör temsilcileri, hızlı gelişimi takiben bu sayıyı daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

Temizlik kağıdı sektörünün tüm temsilcileri Tissue World İstanbul'da

Organizasyona katılan firmalara bakıldığında ise ulusal ve uluslararası birçok büyük marka göze çarpıyor. Temizlik kağıdı ve makine üreticileri yanı sıra perakende sektörü temsilcileri, lojistik firmaları, temizlik kağıdı tedarikçileri, danışmanlık şirketleri, Non Wowen (ıslak mendil, bebek bezi) üreticileri ile ilgili sektör sivil toplum kuruluşları Tissue World İstanbul 2018'de yerlerini almaya hazırlanıyor.

K atılımcılar arasında bulunan ve Tissue World'ün hem İstanbul hem de Miami'deki organizasyonlarına katılan ve 1967'den beri temizlik kağıdı üretimi yapan ICM Makina Uluslararası Satış Müdürü Yusuf Doray; Tissue World'ün sektörün önde gelen, talep ve arz taraflarını buluşturan uluslararası bir etkinlik olarak nitelendirdi. Sektör dinamiklerini takip etmek ve önemli bir parçası olmak amacıyla bu yılki organizasyona da katılacaklarını ifade eden Doray; fuarda Ar-Ge çalışmalarını kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri VENUS isimli yeni V katlama hattının tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtti.

Kocaeli'nde yerli üretim temizlik kağıdı makina tesisi olan Point Makina'nın Genel Müdürü Akın Ertekin ise Tissue World'ü temizlik kağıdı sektörünün en önemli fuarı olarak gördüklerini ifade etti. İstanbul'daki organizasyonun Türk firmalarının kendilerini tüm dünyaya tanıtmaları için çok önemli bir platform olduğunun altını çizen Ertekin, fuarda mevcut müşterileriyle yeniden buluşmak ve yeni müşterilerle tanışmayı amaçladıklarını ifade etti. Ertekin, Point Makina olarak fuarda kendi üretimleri olan temizlik kağıdı konfeksiyon makinelerini sergileyeceklerini dile getirdi.

Dünya standartlarında temizlik kağıdı üretiminde 850 kişilik dev kadroya sahip Lila Kağıt, bu yılki fuar katılım hazırlıklarını sürdürüyor. Lila Grubu Genel Müdürü Alp Öğücü, fuarda diğer temizlik kağıdı üreticileri dışında makine ve hammadde tedarikçileriyle aynı platformda buluştukları bir yer olarak nitelendirdi. Lila Kağıt olarak 68 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Öğücü, Tissue World İstanbul'un Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi kendi hedef pazarlarına hitap etmesinin önemli olduğunu belirtti. Fuarla birlikte düzenlenen konferansın sektörel gelişmeleri aktaran bir platform olduğuna değinen Öğücü, Lila Grubu olarak fuardan beklentilerini gerek bobin gerekse konverting iş alanlarında B2B programlara ağırlık verilmesi olarak nitelendirdi. Öğücü, ek olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle hammadde kaynaklarında yaşanması muhtemel darboğaz ve endüstriyel sermaye gelişiminin kritik olduğunu belirtirken, 'endüstriyel ağaç tarımına' yönelik farkındalığın artırılmasının sürdürülebilirlik için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Tissue World Magazine ile global tanıtım desteği

Sektörünün lider ve global dergisi Tissue World Magazine, temizlik kağıdı sektörüne dair en önemli ve güncel bilgilerin bulunabileceği bir platformdan çok daha fazlası olmayı vadediyor. Katılımcılar ve temizlik kağıdı sektöründeki diğer firmalar fuar alanı haricinde Tissue World Magazine yayını ile tüm dünyaya kendilerini tanıtma olanağı da elde ediyor. Basılı olarak hazırlanan yayına tissueworldmagazine.com adresinden ya da iOS ve Android platformu üzerindeki mobil uygulamalardan da erişilebiliyor. - İSTANBUL