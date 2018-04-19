Temizlik Kağıdı Üreticileri İstanbul'da

Sektörel fuarcılığın küresel çaptaki en başarılı organizatörlerinden biri olan UBM, temizlik kağıdı sektörünün önemli etkinliklerinden biri olan Tissue World'ün İstanbul ayağı için çalışmalarını hızlandırıyor. 4 – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan organizasyon yalnızca Türkiye'nin değil aynı zamanda bölgenin en önemli sektörel organizasyonlarından biri olma niteliği taşıyor.

Miami, Bangkok, Milano ve Sao Paulo ile birlikte organizasyonun gerçekleştirildiği beş kentten biri olan İstanbul'daki organizasyon, bu yıl yeni teknolojilerle hazırlanmış ürünlerin yanı sıra, yeni nesil üretim makine ve yan parçalarının lansmanına da sahne olacak.

Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında düzenlenen Tissue World organizasyonları iki yılda bir gerçekleşiyor. 2016 yılında düzenlenen bir önceki organizasyonda 65 ülkeden 1600'ün üzerinde sektör profesyonelini ağırlanmıştı. İstanbul'daki fuarın Milano'daki organizasyonla birlikte Avrupa'daki iki adresinden biri ve fuarın bu anlamda Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bölgenin en kapsamlı temizlik kağıdı fuarı. 4-6 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek Tissue World İstanbul Fuarı ve Konferasında bu yıl ziyaretçi sayısında da 30% artış bekleniyor.

TEMİZLİK KAĞIDI ONBİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Her geçen yıl yeni yatırımlarla büyüyen ve istihdam oranı artan temizlik kağıdı sektörü ihracatını son 7 yılda 1.5 katına çıkarmayı başardı. Tüm kağıt sektörü ihracatının yarısını üstlenen temizlik kağıdı üreticileri, Tissue World İstanbul'un bu yılki organizasyonunda daha gelişmiş hedefler belirlemeye de hazırlanıyor. Kağıt ve kağıt ürünleri sektörü aynı zamanda yüzde 85'e yaklaşan kapasite kullanım oranıyla da genel imalat sektörünün üzerinde bir konumda yer alıyor.

Temizlik kağıdı sektörü artan üretim gücünü istihdam artışına da yansıtıyor. Onbinlerce kişiye istihdam sağlayan sektör temsilcileri, hızlı gelişimi takiben bu sayıyı daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜNÜN TÜM TEMSİLCİLERİ TİSSUE WORLD İSTANBUL'DA

Organizasyona katılan firmalara bakıldığında ise ulusal ve uluslararası birçok büyük marka göze çarpıyor. Temizlik kağıdı ve makine üreticileri yanı sıra perakende sektörü temsilcileri, lojistik firmaları, temizlik kağıdı tedarikçileri, danışmanlık şirketleri, Non Wowen (ıslak mendil, bebek bezi) üreticileri ile ilgili sektör sivil toplum kuruluşları Tissue World İstanbul 2018'de yerlerini almaya hazırlanıyor.

Katılımcılar arasında bulunan ve Tissue World'ün hem İstanbul hem de Miami'deki organizasyonlarına katılan ve 1967'den beri temizlik kağıdı üretimi yapan ICM Makina Uluslararası Satış Müdürü Yusuf Doray; Tissue World'ün sektörün önde gelen, talep ve arz taraflarını buluşturan uluslararası bir etkinlik olarak nitelendiriyor. Sektör dinamiklerini takip etmek ve önemli bir parçası olmak amacıyla bu yılki organizasyona da katılacaklarını ifade eden Doray; fuarda Ar-Ge çalışmalarını kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri VENUS isimli yeni V katlama hattının tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtiyor.