Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile Fen İşleri Müdürlüğümüzden Kanal Temizleme Seferberliği

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile Fen İşleri Müdürlüğümüzden Kanal Temizleme Seferberliği Müdürlüklerimiz, Kış aylarında sel ve taşma olaylarının önüne geçebilmek için şehir merkezinden geçen ve çöple dolan kanal ile kanalarda ki menfezleri temizleme çalışması başlattı.