Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Kırklareli'nde tertemiz bir hafta başlıyor

Kovid-19 salgını sürecinin önemli bir evresi olan ve 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya konulan "Tam Kapanma" döneminde, hizmet birimleri ile bu dönemi değerlendirerek faaliyetlerini gerçekleştiriyor.