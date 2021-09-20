Temizlik İşleri Ekiplerimiz 7/24 Görev Başında

Temizlik İşleri ekiplerimiz kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın göreve geldiği 2019 yılından bu yana örnek çalışmalara imza atan Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, hizmetlerine taviz vermeden devam ediyor. Kent genelinde yaptığı çalışmalarla Türkiye'de örnek belediyecilik rüştünü kazanan, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Temizlik İşleri Müdürlüğü, 7/24 Amasya'yı temiz tutmak adına var gücüyle çalışıyor. Temizlik ekibi, turizm sezonu boyunca oluşan nüfus yoğunluğu ve beraberinde duyarsız vatandaşların neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATILDI

Amasya Belediyesi olarak, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşlarını korumak amacıyla yaptığı çalışmalarla da takdir topladı. Covid-19 vakasının ülkemizde de görülmesiyle birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü cadde ve sokakları her gün ilaçlı su kullanarak yıkarken bünyesine kazandırdığı yeni araçlarla en ücra köşeleri dahi dezenfekte ederek vatandaşlardan geçer not aldı.

Kesler: "210 PERSONEL 40 ARAÇ İLE HİZMET VERİYORUZ"

Temizlik İşleri Müdürümüz Mustafa Kesler yaptığı açıklamada; "210 personel 40 araç ile Amasya'mıza hizmet veriyoruz. Koronavirüs nedeniyle insanlarımız bilinçli şekilde sosyal mesafeye uyarak parklara ve piknik alanlarında geniş alanlara yayılıyor. Ancak bilinçsiz ve duyarsız kişilerce kirlenen alanların genişlemesine de neden oluyor. " dedi.

"VATANDAŞLARIMIZDAN DUYARLILIK BEKLİYORUZ"

Kesler, günübirlik yapılan çalışmalara rağmen duyarsız vatandaşlardan oluşan çevre kirliliğine yetişmekte zorlandıklarını vurgulayarak şunları söyledi; Ekiplerimizle birlikte imkanlarımız dahilinde 7/24 Amasya'mızı temizlemeye gayret ediyoruz. Daha temiz bir Amasya için çalışıyoruz. Kentin dört bir yanında her gün temizlik yapıyoruz. Buna rağmen maalesef çevre kirliliği oluşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, temiz bir Amasya için hep birlikte mücadele edelim. Değerli halkımızdan çevreye hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz. Çevreyi kirletmenin yanlış olduğunu biliyoruz ama bunu davranışlarımıza maalesef yansıtamıyoruz. "

"Amasya Hepimizin, Doğa Hepimizin"

Şehrin dört bir köşesine çöp konteynerleri yerleştirdiklerini vurgulayan Kesler, oluşan atıkların çevreye değil bu konteynerlere atılmasını istedi. Kesler; "İşler caddeler boyunca ve mesire alanlarının çıkışlarında çöp konteynerlerimiz mevcut olup vatandaşlarımızın atıklarını mesire alanlarına değil kendilerine en yakın çöp konteynerlerine bırakmalarını rica ediyoruz. Amasya hepimizin, doğa hepimizin, lütfen bu şehri temiz tutalım. " diyerek sözlerini bitirdi.

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