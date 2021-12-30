ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sokak köpeği kamerada

Esenyurt'ta yolu temizleyen işçi, süpürgesini alıp kaçan köpeğin peşinden koştu

Temizlik işçisi köpeğin peşinden koşarak süpürgesini tekrar aldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta belediye temizlik görevlisi, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. Şaşkınlık yaşayan temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Esenyurt Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği, ağacın kenarına bırakılan süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, bir süre sonra süpürgesini geri aldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle esnafı köpek için "süpürge ve fırça görünce dayanamıyor" dedi.