Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sokak köpeği kamerada
Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sokak köpeği kamerada Esenyurt'ta yolu temizleyen işçi, süpürgesini alıp kaçan köpeğin peşinden koştu Temizlik işçisi köpeğin peşinden koşarak süpürgesini tekrar aldı Esenyurt'ta belediye temizlik görevlisi, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin...
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sokak köpeği kamerada
Esenyurt'ta yolu temizleyen işçi, süpürgesini alıp kaçan köpeğin peşinden koştu
Temizlik işçisi köpeğin peşinden koşarak süpürgesini tekrar aldı
İSTANBUL - Esenyurt'ta belediye temizlik görevlisi, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. Şaşkınlık yaşayan temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Esenyurt Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği, ağacın kenarına bırakılan süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, bir süre sonra süpürgesini geri aldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle esnafı köpek için "süpürge ve fırça görünce dayanamıyor" dedi.