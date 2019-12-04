Temizlik işçisinden örnek davranış
Haberler » Güncel » Temizlik işçisinden örnek davranış - Haber

Temizlik işçisinden örnek davranış

Zonguldak'ta temizlik personeli olarak çalışan Muhammet isimli işçi, çöpten topladığı ekmekleri kuşlara yedirdi.

04.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:45
Temizlik işçisinden örnek davranış

'ta temizlik personeli olarak çalışan Muhammet isimli , çöpten topladığı ekmekleri kuşlara yedirdi.


Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammet isimli bir vatandaşların şaşkın bakışları arasında çöpten bir şeyler topladı. , bir süre sonra çöpten çıkardığı ekmek parçalarını kuşlara yedirdi. Temizlik görevlisinin bu örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler