Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Siirt'te temizlik işçisi, yolda su faturası ile birlikte bir miktar para buldu.

Siirt'te temizlik işçisi, yolda su faturası ile birlikte bir miktar para buldu. İşçi, Siirt Su ve Kanalizasyon İdaresine (SİSKİ) giderek faturanın üzerinde yazılı olan kişinin borcunu ödedi. Temizlik işçisinin bu davranışı alkış topladı.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Abdullah Enüştekin (29), temizlik yaptığı sırada yolda su faturası ve bir miktar para buldu. Makbuzun su faturası olduğunu gören Enuştekin, parayı da yanına alarak SİSKİ'nin yolunu tuttu. Enuştekin, faturayı yatırarak işinin başına döndü.

Daha sonra, fatura sahibi Burak Öza adlı vatandaş fatura ve parayı düşürdüğünü fark etti. Bir süre sonra su faturasını yatırmak için SİSKİ Müdürlüğüne giden Öza, personelin 'Borcunuz yoktur' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. Faturayı, Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Abdullah Enüştekin'in yatırdığını öğrenen Öza, bu davranışından dolayı temizlik personelini ziyaret ederek, kendisine teşekkür etti. Öza, "Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Abdullah Enuştekin'e bu iyiliği ve insancıl davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bu durumun tüm insanlığa örnek olmasını temenni ediyorum" dedi. - SİİRT

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket
Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:45:53. #1.16#

title