Temizlik İşçisi, Uyuyan Köpeğe Süpürgesi ile Masaj Yaptı

Temizlik işçisi, uyuyan köpeğe süpürgesi ile masaj yaptı

Olayı gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde caddeyi süpüren temizlik işçisi, uyuyan bir köpeğe süpürgesi ile masaj yaptı. O anları vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddeyi süpüren bir belediye temizlik görevlisi, caddede uyuyan bir köpeğin yanına geldi. Köpeğin etrafını süpüren temizlik işçisi, daha sonra süpürgesi ile köpeğe masaj yapmaya başladı. Bir süre köpeğe masaj yapan temizlik görevlisinin daha sonra işine kaldığı devam etmesi üzerine köpek olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise o a anları cep telefonları kaydetti.